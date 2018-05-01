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Tecrübeli siyasetçi cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı

Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu yaparak, "Partimize müracaat eden 90 bin vatandaşımız var. Şimdi o 90 bini ve çok daha fazlasını ilçe seçim kurullarına taşıyacağız" dedi

Tecrübeli siyasetçi cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı

Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu yaparak, "Partimize müracaat eden 90 bin vatandaşımız var. Şimdi o 90 bini ve çok daha fazlasını ilçe seçim kurullarına taşıyacağız" dedi

01 Mayıs 2018 Salı 18:38
Tecrübeli siyasetçi cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı
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VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu yaparak, "Daha zamanı gelmeden Partimize müracaat eden 90 bin vatandaşımız var. Şimdi o 90 bin vatandaşımızı ve çok daha fazlasını ilçe seçim kurullarına taşıyacağız. 100 bini aşkın imzayla Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Ama biz Cumhurbaşkanı olacağız" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEYE HAZIRIZ"
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu yaptı. Başvuru için evraklarını teslim etmesinin ardından YSK önünde basına açıklamalar yapan Perinçek, Türkiye'nin olağanüstü bir süreçten geçtiğini, bu sürece çözümler üretmeye ve Türkiye'yi yönetmeye hazır olduklarını ifade etti.

"BU ZORLUKLARDAN KORKMUYORUZ, YILMIYORUZ"
Türkiye'de ilk kez 100 bin vatandaşın imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı belirlenebileceğini ve milletin adayı olarak seçime gireceklerini ifade eden Perinçek şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı adaylığı için Vatan Partisi Genel Başkanı olarak başvuruyu yaptım. Bütün milletimizin, bütün emekçilerin 1 Mayıs mücadele gününü kutluyorum. Türkiye'nin önünde zorluklar var. Bu zorluklardan korkmuyoruz, yılmıyoruz. Bu zorlukları yeneceğiz, üstesinden geleceğiz. Ülkemizi üretim ekonomisine, vatan bütünlüğüne, barışa, huzura kavuşturacak birikimimiz var, gücümüz var, cesaretimiz var, tecrübelerimiz var" diye konuştu.

"ZAMANI GELMEDEN PARTİMİZE MÜRACAAT EDEN 90 BİN VATANDAŞIMIZ VAR"
Perinçek, "100 bin imzayı toplayabilecek misiniz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Biz 100 bin kişiyi Silivri duvarının önüne yığmışız, biber gazlarına karşı, mermilere karşı. O 100 bin insanı ilçe seçim kurullarına mı getirmeyeceğiz? 4-5-6-7-8-9 Mayıs günleri sabah 9'dan başlayarak akşam 20'ye kadar vatandaşlarımız ilçe seçim kurullarına imza atmak için gelecekler. Şu anda elimizde 90 bin dilekçe var. Daha zamanı gelmeden Partimize müracaat eden 90 bin vatandaşımız var. Şimdi o 90 bin vatandaşımızı ve çok daha fazlasını ilçe seçim kurullarına taşıyacağız. 100 bini aşkın imzayla Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Ama biz Cumhurbaşkanı olacağız. "

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Anahtar Kelimeler:
Doğu PerinçekSiyasetAdaylık
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