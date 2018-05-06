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Tecavüzüne Uğradığı Kişiyi Öldüren Çocuğa, "Azami" Haksız Tahrik İndirimi

Yargıtay, tecavüzüne uğradığı kişiyi silahla öldüren erkek çocuk için haksız tahrik indirimini az bularak "azami düzeyde" indirim yapılması gerektiğine hükmetti.

Tecavüzüne Uğradığı Kişiyi Öldüren Çocuğa, "Azami" Haksız Tahrik İndirimi

Yargıtay, tecavüzüne uğradığı kişiyi silahla öldüren erkek çocuk için haksız tahrik indirimini az bularak "azami düzeyde" indirim yapılması gerektiğine hükmetti.

06 Mayıs 2018 Pazar 13:03
Tecavüzüne Uğradığı Kişiyi Öldüren Çocuğa, "Azami" Haksız Tahrik İndirimi
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Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tecavüzüne uğradığı kişiyi silahla öldüren çocuğa "kasten yaralama sonucu ölüme sebep olma" suçundan verilen hapis cezasında uygulanan haksız tahrik indirimini az bularak "azami düzeyde" indirim yapılması gerektiğine karar verdi.

MAHKEME "ASGARİ DÜZEYDE" İNDİRİM UYGULADI

Ankara'da kendisine tecavüz eden kişiyi silahla öldüren erkek çocuk hakkında "adam öldürmek" suçundan dava açıldı.

Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan çocuk, "kasten yaralama sonucu ölüme sebep olma" suçundan hapis cezası aldı. Mahkeme, çocuğun cezasında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) haksız tahrik indirimini düzenleyen 29. maddesi uyarınca "asgari düzeyde" indirim uyguladı.

YARGITAY'DAN TARİHİ KARAR

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, çocuğa verilen cezayı fazla bularak yerel mahkemenin kararını bozdu. Dairenin kararında, maktulden kaynaklanan ve sanığa yönelen cinsel saldırının niteliği dikkate alınarak, haksız tahrik nedeniyle "azami düzeyde" indirim yapılması gerektiği vurgulandı.

Kararda, kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçunu, maktulden kaynaklanan ve kendisine yönelen cinsel saldırının oluşturduğu tahrik altında işleyen çocuğa verilecek cezadan haksız tahrik nedeniyle azami düzeyde indirim yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulmasının hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Haksız tahrik hükümlerini düzenleyen TCK'nın 29. maddesinde, "verilecek cezada dörtte bir ile dörtte üç arasında indirim" öngörüldüğü hatırlatılan kararda, yerel mahkemenin sanığa "asgari düzeyde", dörtte bir oranında indirim uygulamasının bozma nedeni sayıldığı kaydedildi.

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Son Güncelleme: 06.05.2018 11:48
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tecavüzüne uğradığı kişiyi öldüren çocuğa azami haksız tahrik indirimi
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