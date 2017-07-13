Tecavüz ve şantajdan tutuklandı

OLAY İlkadım İlçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Sinan K., kız arkadaşı G.K.’yı bir eve götürüp zorla cinsel saldırıda bulundu. Daha sonra çıplak fotoğraflarını çektiği G.K.’yı sosyal medyada yayınlamakla tehdit ederek 1000 lirasını aldı.Dün polise giden genç kız başından geçenleri anlatıp şikayetçi oldu. Şikayetin ardından polis, Sinan K.’yı yakalayıp gözaltına aldı. Polise ifade veren şüpheli suçlamaları kabul etmeyip "Ben ayrılmak istiyordum. Bu nedenle bana iftira atıyor" dedi.Polisteki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen Sinan K. savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.