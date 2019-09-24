Tecavüz iddiasına yanıt verirken depreme yakalandı

ADNAN Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salondaki duruşmada, tutuklu sanık Ahmet Oktar Babuna, savunma yaptı.

TECAVÜZ ETTİ İDDİALARI

Dünyevi bir amaçlarının olmadığını, amaçlarının Allah'ı çok sevmek olduğunu ifade eden sanık Babuna, mehdiliğin Allah'a şirk koşmak olduğunu, Allah'tan korkan bir insanın "mehdiyim" diyemeyeceğini söyledi. Hakkındaki tecavüz iddialarıyla ilgili olarak Babuna, "Müştekiler, 'Bana tecavüz edildi.' diyorlar. Ne mekan var ne zaman var. İnsan çamaşırını saklar. Hiç şikayet etmemiş, yıllar sonra böyle bir şey ortaya çıkar. Bu insanlar pırıl pırıl insanlar. Kod adım 'oki' diye geçiyor. Telefonlarda böyle kaydedilmiş, böyle kod adı mı olur? Gerçek isim saklanması için yapılır kod adı. Benim adım biliniyor." dedi.

SAVUNMA YAPARKEN DEPREM OLDU

İstanbul ve çevre illerde hissedilen Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, mahkeme salonunda, sanık Babuna savunma yaparken hissedildi. Sanıklar arasında kısa süreli şaşkınlık yaşandı. Duruşmaya ara verilmesine gerek olmadığından Babuna savunmasını yapmaya devam etti.

"BEN EVLİ BİR İNSANIM, BÖYLE BİR ŞEY YAPMAM"

Mahkeme Başkanı Perk'in cinsel eylemlerle ilgili iddiaları sorması üzerine Babuna, şunları anlattı: "Biz Allah'tan korkarız. Zina haramdır. Ben evli bir insanım. Asla böyle bir şey yapmayız. Bu genelevlerde olan sistem. Adnan Bey, turnike sistemini eleştirdi, aynı suçlama bize yapıldı. Bu kadınların bu hayattan kurtulması gerektiğini söyledi. Bu iftira bize yapıldı. Neden bu hanım kızlar bize bu iftiraları atıyor? Bu kızlar Adnan Bey'i çok seven insanlar. Korkuttular. İngiliz derin devletinin ekipleri vardır, kumpasçıları kullanıyorlar. Özel ekibi var, 100 kişilik ekip. Kim cezaevine girecek, neyle suçlanacak, planlıyorlar. Etkin pişmanlıktan faydalananların avukatı, cezaevine geldi, bana 'İtirafçı olmazsınız, 30-40 yıl içeride kalacaksınız, suçunuz olmasa bile ceza yiyeceksiniz.' dedi. Aileler tehdit ediliyor. Bu kızlar o yüzden itirafçı oldu. Ben 2000 yılında Amerika'ya gidiyorum, bir itirafçı beyanına göre 2001 yılında ona tecavüz etmişim. Ben 2004 yılında Amerika'dan döndüm. Cinsel istismarla birini itham ediyorsun, niye karakola gitmedin, adli tıp raporu yok. 'Bana tecavüz etmiş.' deniliyor. Sen ispat et deniliyor."

"TECAVÜZE UĞRASA HASTANEDEN ÇIKAMAZ"

Bir diğer müştekinin 2018 yılının Mayıs ayında ifade verdiğini, 40 kişinin adını saydığını, bu olay başına geldiğinde 17 yaşında olduğunu aktaran sanık Babuna, "Bu kişi tecavüze uğrasa hastaneden çıkamaz. Bir tane morartı yok. Bu kişi 2012 yılında 17 yaşındaymış, benim bu kişiyle tanışmam, 2015 yılında oluyor. Hastalıkla ilgili her arkadaşım bana danışır. Telefon kayıtlarında ilk kaydımız 2015 yılında. İlk tanışmamız konferansta oluyor. Ama bu kişilere yalan söyletiyorlar." şeklinde savunma yaptı.

NE OLMUŞTU

Geçen yıl gözaltına alınıp tutuklanan Adnan Oktar ve lideri olduğu grubun birçok üyesi, 17 Eylül'de ilk kez hâkim karşısına çıktı. Dava kapsamında hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede grup, 'Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü' olarak tanımlanıyor. 226 şüpheli hakkında 24 ayrı suçlama yer aldığı dava kapsamında toplam 125 mağdur-müşteki bulunuyor. Oktar ve diğer şüphelilere toplam 24 ayrı suç isnat ediliyor.