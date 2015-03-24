TDK'ya göre 'esnaf'

Sözlükte , esnaf sözcüğünün anlamları arasında, "Kötü yola sapmış olan kadın" ifadesi kullanılıyor. TDK, kelime anlamını örneklerken, "Esnaftan bir kadın" ifadesini kullanıyor. Esnaf kelimesi, kökü itibarıyla "sınıflar, halk sınıfları" anlamına geliyor. TDK'nın, daha önce "müsait" kelimesine, "Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edilebilen (kadın)" şeklinde açıklama getirmesi büyük tepki toplamış; TDK Başkanı Mustafa Kaçalin konuyla ilgili, "Bu tanım ilk kez 1983 yılında sözlüğe girmiş. Yani 32 yıldır sözlükte. Biz, halk ne diyorsa onu tespit ediyoruz. Halk buna 'elma' diyor, biz de onu yazıyoruz. Bir şeyi söyleyip de halkı yönlendirmiyoruz" açıklamasını yapmıştı.







