TBMM’den, 'Doğu Akdeniz' için ortak bildiri

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bildiri yayınladı

TBMM’den, 'Doğu Akdeniz' için ortak bildiri
banner404

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bildirisinde;  "Doğu Akdeniz Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partiler olarak Doğu Akdeniz bölgesi hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda, bir oldu-bittiye getirerek Kıbrıs Türk’ünün ve Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuk temelindeki meşru hak ve çıkarlarını görmezlikten gelme, yok sayma, hesaba katmama yönündeki tüm girişimleri, hesapları şiddetle telin ediyor, bu yönde siyaset yürüten çevrelerin politikalarına her hal ve şartta karşı olduğumuzu en açık ifade ile ortaya koyuyoruz " denildi. 

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2019, 17:29
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Guilherme...
Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Guilherme...
  1. SPOR

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472