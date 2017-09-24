TBMM’de tezkere görüşmelerinde 2. ‘şer odakları ittifakı’ gerginliği

TBMM’de Suriye-Irak tezkeresi görüşmelerinde gerginlik çıktı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, tezkere görüşmelerinde HDP adına konuşan Osman Baydemir “AKP-MHP şer odakları ittifakları” ifadesine itiraz etti.

Kahraman, “Töhmet altında bırakan ifadeleriniz var. Zabıtları isteyeceğim. Burada böyle konuşulamaz. Şimdi zabıtlar gelecek. Özür bekliyoruz” dedi.

Kahraman daha sonra AKP’nin sataşma olduğu gerekçesiyle AKP Grup Başkanvekili Nacı Bostancı’ya söz verdi. HDP’li Filiz Kerestecioğlu da Meclis Başkanı’nın sözlerine tepki gösterdi. ‘Siz böyle mi Meclis yönetiyorsunuz?’ dedi. HDP’liler tepkisini sürdürerken, TBMM Başkanı zabıtları inceleyeceğini yineledi.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman ilerleyen dakikalarda Baydemir’in konuşma zabıtlarını açıklayınca tekrar gerginlik çıktı.Kahraman “Baskı rejimi gayrımeşrudur demişsiniz. Size göre…. Beyanlarınız var. Temiz bir uslüp söz konusu.” diyerek Baydemir’e tekrar söz verdi.BAYDEMİR: İSTERSENİZ MİLLİETVEKİLİĞİMİ DÜŞÜRÜN

Kürsüye çıkan Baydemir, “Kürt halkının düşmanlığı üzerinde kurulacak hiç bir sistem muvaffak olmamıştır. Birlikte, eşitlik özgürlük hukuku üzerinde nizam oluşturulabilir.

Ve şer odakları… Nusra, Kaide, Ahrar-u Şam sahadaki şer odaklarıdır. Barbarlardır. ‘O TIRlar ‘Türkmenler gitmiuyordu’ diyen sizin üyenizdi. Bu hükümet sahadaki şer güçleriyle yanlış ittifaklar kurduğu için ülkeyi bu hale getirdi. Bütün sözlerimin arkasındayım. isterseniz milletvekiliğimi düşürün isterseniz dışarı atın” dedi.

“MEYDAN OKUMAYIN”

Bunun üzerinde “Böyle meydan okumayın. o kadar uzun boylu değil” dedi. AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı da “Hükümetimizin şer odaklarıyla ittifakı olmamıştır” dedi.

Daha sonra söz alan HDP’li Filiz Kerestecioğlu “Aç iç tüzük.’ Sizin ifadenizdir. Bu en basit ifadeyle mobbingdir. İade ediyorum. Taraflıyız ve tarafgiriz. sizinle aynı fikirde olsaydık mecliste tek parti olurdu” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Kahraman genel kurul çalışmalarına 5 dakika ara verdi.