CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gece Meclis'te yapılacak olan törende konuşma bölümü çıkarıldığı için katılmama kararı aldığını açıkladı.

Kararla ilgili açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "Günde 5 defa karar değiştiriyorlar" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin anma programına katılmama kararına ilişkin "CHP'nin kendi kararı, ne diyelim. Günde 5 defa karar değiştiriyorlar" açıklamasında bulundu.



TBMM'de gece yapılacak programda değişiklik yapıldı. Protokol konuşmaları programdan çıkarıldı. Sadece Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı konuşacak.