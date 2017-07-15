CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gece Meclis'te yapılacak olan törende konuşma bölümü çıkarıldığı için katılmama kararı aldığını açıkladı.
Kararla ilgili açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "Günde 5 defa karar değiştiriyorlar" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin anma programına katılmama kararına ilişkin "CHP'nin kendi kararı, ne diyelim. Günde 5 defa karar değiştiriyorlar" açıklamasında bulundu.
TBMM'de gece yapılacak programda değişiklik yapıldı. Protokol konuşmaları programdan çıkarıldı. Sadece Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı konuşacak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.