TBMM’de bu hafta OHAL ve İçtüzük mesaisi var

15 TEMMUZ Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kurul, bugünden itibaren, OHAL’in uzatılmasının da aralarında bulunduğu üç Başbakanlık tezkeresi için mesai yapacak.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanlığına sevkedilmesi halinde; OHAL’in 19 Temmuz Çarşamba günü saat 01.00’den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi için mesai yapacak. Genel Kurulda, Birleşmiş Milletler geçici görev gücü bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin UNIFIL harekatına iştirak etmesi hususunda TBMM’nin kararıyla uzatılan izin süresinin, 5 Eylül 2017 tarihinden itibaren 31 Ekim 2018 tarihine kadar tekrar uzatılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi görüşülecek. AK Parti ve MHP’nin, 18 maddelik Meclis İçtüzük değişikliğine ilişkin ortak teklifinin görüşmelerine, TBMM Anayasa Komisyonunda bugün devam edilecek. Komisyon, 12 Temmuz Çarşamba günü yaptığı toplantıda, teklifi alt komisyona sevketmişti. Teklifi 14 Temmuz Cuma günü alt komisyon raporu üzerinden görüşen komisyon, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerini tamamlamıştı. Teklifin görüşmelerinin Anayasa Komisyonunda bu hafta tamamlanması ve gelecek hafta Genel Kurulda ele alınması bekleniyor.