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TBMM'de 4 partiden ortak kınama

TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, Avrupa Parlamentosu'nun kararını ortak bildiriyle kınadı

GÜNDEM 24.10.2019, 22:46 24.10.2019, 22:49
TBMM'de 4 partiden ortak kınama
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TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, Avrupa Parlamentosu'nun kararını ortak bildiriyle kınadı

#TBMM Genel Kurulu #AK Parti #CHP #MHP
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