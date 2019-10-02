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TBMM TV, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını kesip arşivden görüntü verdi

CHP Grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını veren TBMM TV, yayını kesti. Kesilen canlı yayın sonrası TBMM TV'nin dünkü Meclis açılış törenine ait görüntüleri ekrana taşıması dikkat çekti.

GÜNDEM 02.10.2019, 14:40
TBMM TV, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını kesip arşivden görüntü verdi
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PARTİSİNİN grup toplantısında hitap etmek için saat 13:30'da kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayını TBMM TV tarafından saat 13:55 sıralarında kesildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İstanbul'daki olası bir deprem için toplanan 36 milyar dolar paranın akıbeti ile IMF tarafından hazırlatıldığını savunduğu 'yeni ekonomi programı' var. 

Her siyasi partinin grup toplantısını canlı yayınlayan TBMM TV ise saat 13:30 sıralarında başlayan CHP grup toplantısı canlı yayınını başladıktan yaklaşık 25 dakika sonra kesti.

BİR SÜRE OTURUM YAYINI ARDINDAN ARŞİV GÖRÜNTÜLER!

Bir süre Meclis'teki kütüphane tanıtımını ekrana getiren TBMM TV rejisi daha sonra Meclis'teki oturuma döndü. Kısa süreliğine Meclis Başkanı Mustafa Şentop'ın açış konuşmasını yayımlayan TBMM TV, buradaki oturum sona ermesine rağmen CHP grup salonuna yayın için dönüş yapmadı. TBMM TV'nin dünkü Meclis açılış törenine ait görüntüleri ekrana taşıdığı görüldü.

#CHP #TBMM TV #kemal kılıçdaroğlu
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