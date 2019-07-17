TBMM'den Rabia Naz kararı!

TBMM Genel Kurulunda, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması" amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergeleri birleştirilerek bugün görüşülecek

TBMM'den Rabia Naz kararı!
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TBMM Genel Kurulunda, tüm siyasi partilerin imzasını taşıyan Danışma Kurulu önerisi, oybirliği ile kabul edildi.Buna göre, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergeleri birleştirilerek bugün ele alınacak.
Öte yandan TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin "özel eğitim öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin durumu"; HDP'nin "Suruç'ta meydana gelen terör saldırısı" ve CHP'nin "Çanakkale'de faaliyet gösteren termik santrallerin ve maden ocaklarının insan sağlığına ve çevreye etkisi" konularıyla ilgili verdikleri araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerileri kabul edilmedi.
 

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