TBMM'den Mehmetçik'e destek!
TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurmasının ardından CHP, MHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekilleri ile TBMM Başkanvekili Levent Gök kısa birer konuşma yaparak TSK'ya başarılar dilediler.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: #BarışPınarıHarekatı başladı. Türkiye’nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizin yâr ve yardımcısı olsun.Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından önemli harekatın başladığını az önce öğrendiklerini ifade eden Gök, "Türkiye'nin uluslararası hukuktan aldığı yetkiyle, güvenliğini tehlikeye atan unsurları bertaraf etmek amacıyla gerçekleştirilen harekata katılan tüm komutan ve askerlere başarılar diliyorum. Hiçbir askerimizin ayağına çakıl taşı dahi değmesin. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve devletimize başarılar diliyorum. Allah onların yanında olsun" dedi.AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: Bölgedeki terör unsurlarını temizlemek ve Suriyeli kardeşlerimiz için yeniden güvenli bir yaşam alanı sağlamak amacıyla başlatılan #BarışPınarıHarekatı'nda kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Allar yar ve yardımcınız olsun. Dualarımız sizinle...
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