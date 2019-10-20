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TBMM'den Hamidiye Su açıklaması

TBMM, Hamidiye su alımını durdukları hakkındaki haberlere cevap verdi. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydeden TBMM, Hamidiye Su'yu İstanbul’daki tesislerde kullandıklarını belirtti

GÜNDEM 20.10.2019, 14:13
TBMM'den Hamidiye Su açıklaması
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TBMM'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

"1-Bir internet sitesindeki haberde yer alan TBMM’nin Hamidiye Su ile anlaşmasını sonlandırdığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. TBMM’ye (Ankara) Hamidiye Su eskiden beri zaten alınmamaktadır.

2- İstanbul’daki sosyal tesislerimizde ise var olan sözleşme gereği Hamidiye Su alımı devam etmektedir."

#TBMM #Hamidiye su
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