TBMM'den Hamidiye Su açıklaması

TBMM'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

"1-Bir internet sitesindeki haberde yer alan TBMM’nin Hamidiye Su ile anlaşmasını sonlandırdığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. TBMM’ye (Ankara) Hamidiye Su eskiden beri zaten alınmamaktadır.

2- İstanbul’daki sosyal tesislerimizde ise var olan sözleşme gereği Hamidiye Su alımı devam etmektedir."