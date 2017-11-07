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TBMM'den atamalara ilişkin açıklama geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevlere yapılan atamaların her zaman açık ve şeffaf bir şekilde TBMM İdari Teşkilatı Kanunu'na, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı belirtildi

TBMM'den atamalara ilişkin açıklama geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevlere yapılan atamaların her zaman açık ve şeffaf bir şekilde TBMM İdari Teşkilatı Kanunu'na, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı belirtildi

07 Kasım 2017 Salı 15:17
TBMM'den atamalara ilişkin açıklama geldi
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MECLİS Başkanlığı'ndan atamalara ilişkin açıklama geldi.  TBMM'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın  organlarında, TBMM’deki atamalarla ilgili "Giderayak Meclise Akrabaları Doldurdu"  şeklinde, kamuoyunu yanlış yönlendirmek gayesiyle haberler yapıldığı ifade  edildi.

 Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevlere yapılan atamaların her zaman  açık ve şeffaf bir şekilde TBMM İdari Teşkilatı Kanunu'na, 657 sayılı Devlet  Memurları Kanunu'na ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı vurgulanan  açıklamada, şunları kaydedildi:"Söz konusu haberde isim ve özlük bilgileri yer alan personelimizle  ilgili bu esaslar dikkate alınarak görevlendirmeler yapılmıştır.  4-C statüsünde  çalışan personelimiz hakkında herhangi bir atama işlemi de yapılmamıştır.

Bazı basın mensuplarının araştırmadan haber yaparak toplumu yanlış  bilgilendirmeleri, basın ahlakı bakımından üzüntü vericidir. Doğruları çarpıtmak  basın mesleğine yapılmış en büyük saygısızlıktır. Kulaktan dolma bilgi, duyum ve  uydurma cümlelerle haber yaparak algı ve infial uyandırma çabalarının kamuoyu  vicdanında her zaman sonuçsuz kalacağı bilinmelidir."

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Son Güncelleme: 07.11.2017 15:19
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