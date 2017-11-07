TBMM'den atamalara ilişkin açıklama geldi

MECLİS Başkanlığı'ndan atamalara ilişkin açıklama geldi. TBMM'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında, TBMM’deki atamalarla ilgili "Giderayak Meclise Akrabaları Doldurdu" şeklinde, kamuoyunu yanlış yönlendirmek gayesiyle haberler yapıldığı ifade edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevlere yapılan atamaların her zaman açık ve şeffaf bir şekilde TBMM İdari Teşkilatı Kanunu'na, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunları kaydedildi:"Söz konusu haberde isim ve özlük bilgileri yer alan personelimizle ilgili bu esaslar dikkate alınarak görevlendirmeler yapılmıştır. 4-C statüsünde çalışan personelimiz hakkında herhangi bir atama işlemi de yapılmamıştır.

Bazı basın mensuplarının araştırmadan haber yaparak toplumu yanlış bilgilendirmeleri, basın ahlakı bakımından üzüntü vericidir. Doğruları çarpıtmak basın mesleğine yapılmış en büyük saygısızlıktır. Kulaktan dolma bilgi, duyum ve uydurma cümlelerle haber yaparak algı ve infial uyandırma çabalarının kamuoyu vicdanında her zaman sonuçsuz kalacağı bilinmelidir."