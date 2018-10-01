TBMM'deki kritik görüşme sonrası Erdoğan'dan tek cümlelik açıklama

MECLİS Başkanı Binali Yıldırım'ın daveti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli TBMM'de bir araya geldi. 35 dakika süren görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde inşallah bir araya geleceğiz." ifadesini kullandı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de bir araya geldi. İki liderin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın daveti üzerine buluştuğu belirtildi.

KILIÇDAROĞLU DAVETE KATILMADI

Yıldırım'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet ettiği ancak Kılıçdaroğlu'nun programını gerekçe göstererek davete katılmadığı ifade edildi. Davete ayrıca İYİ Parti Grup Başkanvekili Ahad Andican'ın da katıldığı öğrenildi.

ERDOĞAN'DAN TEK CÜMLELİK AÇIKLAMA

35 dakika süren görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde inşallah bir araya geleceğiz" ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin Meclis kapısına kadar Erdoğan'ın yanında yürüdüğü görüldü.