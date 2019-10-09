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TBMM'de Mali ve Orta Afrika tezkeresi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Birleşmiş Milletler'in (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görevlerine katılımına ilişkin verilen yetkinin 1 yıl daha uzatılmasıyla ilgili tezkere kabul edildi

GÜNDEM 08.10.2019, 23:42
TBMM'de Mali ve Orta Afrika tezkeresi kabul edildi
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TBMM Genel Kurulu'nda, BM Güvenlik Konseyi Çok boyutlu Entegre İstikrar Misyonu kapsamında görüşülen Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde asker bulundurulması görüşmeleri düzenlendi.

Görüşmelerin sonucunda yapılan oylamayla, BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görevlerine katılımına ilişkin verilen yetkinin 1 yıl daha uzatılmasıyla ilgili tezkere kabul edildi.

#TBMM Genel Kurulunda #Birleşmiş Milletler
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