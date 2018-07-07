TBMM'de dikkat çeken detay! İstiklal Marşı'ndan sonra geldiler

27. Dönem Parlamentosu, milletvekillerinin ant içme töreni için saat 14.00'te toplandı. İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, en yaşlı milletvekili sıfatıyla geçici olarak Meclis'e başkanlık ediyor.

GÖZLER HDP SIRALARINA ÇEVRİLDİ

TBMM'nin 27. dönem açılış oturumu ve yemin töreni İstiklal Marşı ile Genel Kurul Salonu'nda başladı. Her yemin töreninde olduğu gibi bugünkü törende de gözler HDP sıralarına çevrildi.

İSTİKLAL MARŞI OKUNDUKTAN SONRA GELDİLER

İstiklal Marşı okunduğu sırada HDP sıralarının en önü boştu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve ekibi İstiklal Marşı'nın okunmasının hemen ardından Genel Kurul'a giriş yaptı.