TBMM Başkanı Şentop'tan dikkat çeken erken seçim açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 2. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Şentop, toplantıda erken seçim ihtimaline ilişkin bir soru sorulması üzerine, "Siyaseten de hukuken de seçim kararı ihtimalini sıfır görüyorum." dedi.

"DEĞİŞİKLİKLER HER ZAMAN OLABİLİR"

Hükümet sistemi ile ilgili de koşan Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili anayasal düzlemde sorun teşkil eden bir hususun olmadığı kanaatindeyim ama bunun dışında alt mevzuatta gerek kanunla gerek Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılabilecek değişiklikler her zaman olabilir." ifadelerini kullandı.