TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yeni Meclis yılını espri ile açtı!

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 2. Yasama Yılı bugün yapılacak toplantıyla yeni yasama yılı başladı.Açılışı yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, mikrofonun sesinin bir kaç saniye geç açılması üzerine "Kimse TBMM'nin sesini kısamaz" diye espri yaparak konuşmasına başladı. Bu esprinin ardından Meclis'ten alkış sesleri yükseldi.

Yıldırım'ın yaptığı konuşma özetle şöyle ;

''YENİ YASAMA YILI HAYIRLI OLSUN''

"Milli iradenin temsilcileri olan bizler, yeni yasama dönemine başlamış oluyoruz. Yeni yasama döneminin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yeni yasama yılında yapacağınız çalışmalar, alacağınız kararların milletimiz, ülkemiz ve gönül coğrafyamızda yaşayan bütün kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 24 Haziran seçimlerinin ardından iradesi yenilenen Meclis'in 94 yıl önceki kararlılık, inanç ve idealle çalışacağına inanıyorum. TBMM 142 yıllık bir geleneğe sahiptir. Gazilik unvanı alan yüce Meclis, Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurucusudur. Büyük bir alev deryasını andıran o yıllardan ecdadımız 1912 yılından 1922 yılına kadar ayakta kalma mücadelesi vermiştir. Ecdadımız yokluğu bahane etmemiştir.''

GAZİ MECLİS 15 TEMMUZ'DA DİMDİK DURDU

Kahraman Meclisimiz İstiklal Savaşı'nın en zor günlerinde isabetli kararlar almıştır. Polatlı'da atılan toplar Meclis'te yankılanırken, Meclis bu milletin istiklalini konuşuyordu. FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi ağır silahlarla harekete geçtiler. Gazi Meclis o gece dimdik ayakta durdu. Herkes o gece istiklaline sahip çıktı.Bizler gücümüzü milletten alıyoruz. Milletimize, devletimize, demokrasimize yönelen her saldırı bundan sonra da karşısında bu yüce Meclis'i bulacaktır. Zaman zaman tartışırız. Esas olan müzakere edip, sonunda doğruyu bulmaktır. Bunlar çoğulcu demokrasinin gereğidir. Ancak milli meselelerde asla ihtilafa düşemeyiz. Aziz milletimiz bu çatı altında yaptığımız faaliyetleri büyük bir dikkatle takip etmektedir. Güçlünün hukukun üstünlüğünün yaygınlaştığı bir dünya düzeni görüyoruz. Türkiye mazlumların haklarını savunmaya devam ediyor. Bizler burada çalışırken, sınırlarımız içinde ve dışında umudunu bizlere bağlamış milyonları gözardı edemeyiz."

MECLİS'TE İLK TÖREN

27. Dönem 2. Yasama Yılı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM başkanvekilleri Mustafa Şentop, Mithat Sancar, Levent Gök, Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup başkanvekilleri Mehmet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Cahit Özkan ve Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanı Abdul Ahat Andican, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM bürokratları katıldı.