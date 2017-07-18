Tayininin çıktığı memleketine cenazesi gitti

12 Haziran'da Balıkesir-Dursunbey yolu Akçagüney yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve bir aydan bu yana yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi veren Dursunbey Orman İşletme Müdürü Ahmet Özdemir dün vefat etti. Ölüm haberi yakınlarını ve Dursunbey'i yasa boğarken, Orman Bölge Müdürlüğünde sevilen müdür için cenaze töreni düzenledi. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bahçesindeki törene Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, orman çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Orman bahçesinde cenaze namazı kılındı. Ahmet Özdemir'in cenazesi Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterle memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderildi. Özdemir'in haziran ayında tayininin memleketi Reyhanlı'ya çıktığı ve tayin işleri için Balıkesir'e giderken trafik kazası geçirdiği öğrenildi.