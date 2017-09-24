Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102528
ALTIN
146.404
DOLAR
3.5165
STERLİN
4.7436
EURO
4.1765
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor
Kadınlar yatakta bunu istiyor
Gizli fıtığa dikkat
Gizli fıtığa dikkat
banner468

Tavuk zinciri KFC'nin korkunç yüzü ortaya çıktı

Her gün milyonlarca insanın ziyaret ettiği dünyaca ünlü fast food zincirinin başı, sosyal medyada paylaşılan bir videoyla dertte. Hazırladığı tavuk yemekleri ile bilinen markanın ABD'deki çalışanının çektiği videoda küflenmiş ve son kullanma tarihi geçmiş tavukların kullanıldığı ve hijyen kurallarını ihlal ettiği görülüyor.

Tavuk zinciri KFC'nin korkunç yüzü ortaya çıktı

Her gün milyonlarca insanın ziyaret ettiği dünyaca ünlü fast food zincirinin başı, sosyal medyada paylaşılan bir videoyla dertte. Hazırladığı tavuk yemekleri ile bilinen markanın ABD'deki çalışanının çektiği videoda küflenmiş ve son kullanma tarihi geçmiş tavukların kullanıldığı ve hijyen kurallarını ihlal ettiği görülüyor.

24 Eylül 2017 Pazar 13:01
Tavuk zinciri KFC'nin korkunç yüzü ortaya çıktı
banner404

TÜRKİYE'DE müşterinin karşısına çıkan dünyaca ünlü tavuk fast food markasının yakın zamanda ortaya çıkan videosu YouTune’da izlenme rekorları kırdı. İngiltere’nin çok satan gazetelerinden Daily Mail’de de yer alan videoda, Amerika’da bulunan zincirin şubesinde çalışanların yemekleri hazırlarken hijyen kurallarını yok saydığı görülüyor.

Lokantada çalışan bir kadının cep telefonuyla çektiği videoda son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin kullanıldığı ve üzerinde küf olan tavuk etlerinin kızartılarak tüketiciye sunulduğu gözler önüne seriliyor. Videolardan birinde süresi geçmiş bir ürünü yerleştiren çalışanlar, “Bunları neden ayırıyoruz ki. Zaten hepsini öyle ya da böyle kullanacağız” ifadesini kullanırken görülüyor.

yemekk

Videonun ne zaman çekildiğine dair bir açıklama yapılmazken, marka konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bazı yemeklerin pişmeden önce pis suyla yıkandığının gösterildiği video ile ilgili yetkililer soruları yanıtsız bıraktı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KFC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP’den Irak-İran formülü
CHP’den Irak-İran formülü
PKK propagandası yapan askere gözaltı
PKK propagandası yapan askere gözaltı
CHP’li İrgil'den bomba iddia: SGK ’36 kod’ ile fişleme yapıyor
CHP’li İrgil'den bomba iddia: SGK ’36 kod’ ile fişleme yapıyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim