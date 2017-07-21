Tatilini yarıda kesip İstanbul'a gelenler deprem anını anlattı

BODRUM'DA yaşanan 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından bazı tatilciler, talilerini yarıda keserek İstanbul'a döndüler.

"ALIŞVERİŞ YAPARKEN BİR ANDA YERE DÜŞTÜK"

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, Fransa'dan Bodrum'a tatil yapmaya giden Nail Dağlı da İstanbul'a geldi. Dağlı, "Deprem oldu ondan dolayı döndüm. Ayın 26'sında Fransa'ya gitmem lazımdı. Hemen havalimanına geldim ve ilk bileti alarak İstanbul'a dayımın yanına geldim. Deprem sırasında Bodrum'da çarşıda alışveriş yapıyordum. Elbise bakarken hepimiz birden yere düştük. Sora dışarı çıktık, elektrik de gitti. Herkes dışarı koştu. Çok panik vardı" diyerek deprem anında yaşananları anlattı.

"DIŞARIDA YATACAĞIMZA ERKEN DÖNDÜK"

Depremin ardından tatilini erken bitiren Yılmaz Kahraman da , "Deprem nedeniyle uçağı öne aldık. Çünkü odalara girişimiz yasaklandı. Sahildeydik. Bir anda çatırtılarla birlikte su yükseldi ve şezlongun suya çekildiğini gördük. Herkeste bir panik havası vardı. Dışarıda yatacağımıza uçağımızı erkene alıp dönelim dedik" diye konuştu.