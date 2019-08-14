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Son Dakika

Tatilciler dönüş yolunda

Kurban Bayramı tatilinin son gününde evlerine dönmek için araçlarıyla yola çıkanlar, D-100 kara yolu Karabük kesiminde yoğunluğa neden oldu

GÜNDEM 14.08.2019, 18:48 14.08.2019, 18:49 Enes Subaşı
Tatilciler dönüş yolunda
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KARADENİZ'DEKİ illerden İstanbul, Kocaeli, Sakarya'ya gitmek için yola  çıkan sürücüler nedeniyle D-100 kara yolu Kemikli rampalarında yoğunluk  yaşanıyor.
 
Karabük'ün Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kara  yolunda yoğunluk, özellikle Karabük-Bolu il sınırında etkili oluyor.  
Samsun istikametine ise trafik normal akışını sürdürüyor.  
 
Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri,  sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.  
 
Bu arada, trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgeler havadan drone ile  görüntülendi.

#Kurban Bayramı tatili
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