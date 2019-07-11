Tatil cennetini küle çeviren yangından görüntüler

Muğla Dalaman'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Göcek'e sıçradı. 18. saatte kontrol altına alınabilen yangının çevreye zararı kameraya yansıdı.

Tatil cennetini küle çeviren yangından görüntüler
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HABERİN GALERİSİ
Tatil cennetini küle çeviren yangından görüntüler

Tatil cennetini küle çeviren yangından görüntüler

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, dün saat 15.10 sıralarında çıkan ve Fethiye'ye sıçrayan orman yangını 18. saatinde kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, rüzgarın etkisiyle Fethiye'nin turistik Göcek Mahallesi'ne kadar ulaşan yangınla ilgili açıklama yaptı. Dün öğleden sonra Dalaman Karacağaç mahallesinde başlayan ve ardından Fethiye'nin Göcek Mahallesine sıçrayan orman yangını yaklaşık 300 hektarlık alanda etkili oldu. Gece boyunca zaman zaman etkisini arttıran rüzgar nedeniyle sarp arazide gece boyunca devam eden orman yangını sabah saatlerinde rüzgarın dinmesi ile etkisini düşürdü.

Sabah erken saatlerde helikopterlerin sık sık yanan alanlara sorti yapması sonucu yangının ilerlemesi durduruldu. Yangının ormanda oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan kızılçam ormanlık alanlarında yaşam dururken, hala yanan ağaçların olduğu görüldü.

BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLAMA YAPTI

Muğla'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesini havadan helikopterle inceledikten sonra Göcek Orman Şefliği'nde yetkililerden brifing aldı, ardından da basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Bekir Pakdemirli, "Dalaman'da tarladan çıkan bir yangın. Kayadibi Mahallesi'nde ilerlemesi devam ediyordu. Bu ilerleme durdu. Göcek, Kepez ve Taşbaşı mahallelerinde ilerlemeler dün itibariyle devam etti. Tabii ki tedbir amaçlı Kepez ve Taşbaşı mahallelerini boşaltmıştık. Şu an itibariyle mahalleye geri dönüş başladı. Vatandaş yine evlerine dönmüş oldu. Ben yurt dışındaydım. İlk çıkış saatinden itibaren takip ettim. Bu yangın çok büyük bir yangın olmamakla birlikte, yerleşim yerlerini tehdit ettiği için ciddiye aldığımız bir yangındı. Biliyorsunuz, akşam saatinde helikopter uçuşu olmuyor. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber helikopterler çalışmaya katıldı ve hala devam ettiriyorlar. Can ve mal kaybımız yok. Sadece içinde kimsenin kalmadığı bir butik otel etkilenmiş gözüküyor" dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2019, 10:34
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