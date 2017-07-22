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Tatil cennetinde inanılmaz görüntü!

Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçelerini bağlayan ve 2 yıl önce yaşanan sel felaketinde çöken Karaçay üzerindeki köprü, hala kullanılıyor. Girişindeki kayaları kaldıran çevre sakinleri, ölümü hiçe sayarak köprüden kamyonlarla bile geçiyor

Tatil cennetinde inanılmaz görüntü!

Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçelerini bağlayan ve 2 yıl önce yaşanan sel felaketinde çöken Karaçay üzerindeki köprü, hala kullanılıyor. Girişindeki kayaları kaldıran çevre sakinleri, ölümü hiçe sayarak köprüden kamyonlarla bile geçiyor

22 Temmuz 2017 Cumartesi 13:59
Tatil cennetinde inanılmaz görüntü!
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ANTALYA'NIN Kaş İlçesi ile Muğla'nın Seydikemer İlçesi sınırlarını çizen Karaçay üzerindeki köprü 2015 yılı ocak ayındaki sel felaketinde çöktü. Ayakları çöken köprü bir ara ulaşıma kapatılırken, daha sonra vatandaş köprü ağzına konulan kayaları kaldırarak yeniden kullanmaya başladı.

Aradan geçen sürede köprünün ayakları neredeyse Karaçay'ın yatağına yapışırken, başta Seydikemer'e bağlı Korubükü Mahallesi sakinleri olmak üzere çöken köprüyü yöre halkı kullanmaya devam ediyor. Ağır iş makineleri ve kamyonlar da bu yolu kullanıyor.

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Köprünün yapımı için Antalya ve Muğla büyükşehir belediyeleri ile Kaş ve Seydikemer belediyeleri olarak dörtlü protokol yaptık. Köprü kısa sürede ihaleye çıkacak. İhaleyi Muğla'nın Seydikemer Belediyesi yapacak. Köprünün finansmanı Antalya ve Muğla büyükşehir belediyeleri karşılayacak. Önümüzdeki 1- 1.5 ay içinde ihalenin yapılarak köprünün yapımına başlanacak. Bu köprü Kaş ve Seydikemer'e bağlı bölgedeki yerleşim birimleri için çok önemli" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKaşKöprüSel
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