Tatbikata katılan araç sayısı yükseldi!

ŞIRNAK-Silopi'de 18 Eylül’den beri devam eden askeri tatbikatın boyutu her geçen gün genişliyor. İlk gün yaklaşık 80 zırhlı aracın katıldığı tatbikat, 17. gün geride kalırken 130 zırhlı sayısına ulaştı. Manevra eğitimleriyle başlayan tatbikatta Mehmetçik ve Irak askerilerin de sahaya inmesiyle birlikte operasyonlar savaş sahnelerini aratmadı. Sıcak çatışmalarda düşman mezvileri ve kritik tesisler yerle bir edildi. Alanda tatbikat gereği bir mekanize piyade bölüğünün taktik intikali yapıldı. İntikalde Türk ve Iraklı askerler, hava taarruzu, saldırılar ve düşmanın kurduğu pusular ile kritik bölgelerden geçişe yönelik tedbirleri çalıştı. Mehmetçik ve Irak askerleri, olası Kuzey Irak operasyonu için hazır hale getiriliyor.

Temel denetledi

Silopi’deki tatbikatın gece düzenlenen bölümünü 2.Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel de takip etti. Temel’in denetlemelerde bulunduğu gece eğitimlerinde, Sabra Tankları mevzilerinden çıkarak “plansız harekat” yaptı. 4'üncü kez gerçekleştirilen ve 10 tankın katıldığı gece tatbikatında, zırhlı araçlar olası gece baskınlarına karşı harekat eğitimine tabi tutuldu. Tatbikat kapsamında karargaha yapılacak gece baskınlarına karşı Mehmetçik ve Irak askerlerine savunma eğitimi verildi.