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Tatbikata katılan araç sayısı yükseldi!

Şırnak Silopi’de Türk ve Iraklı askerlerin 18 Eylül’den buyana sürdürdüğü tatbikatta seviye her gün arttırılıyor. Dün mekanize piyade bölüğünün taktik intikali yapıldı. Kritik bir tesisin ele geçirilmesi ve kuşatılması canlandırıldı. Tatbikata dahil olan araç sayısı 130’a yükseldi. 2. Ordu Komutanı Korg. Metin Temel de tatbikatın gece bölümünü teftiş etti

Tatbikata katılan araç sayısı yükseldi!

Şırnak Silopi’de Türk ve Iraklı askerlerin 18 Eylül’den buyana sürdürdüğü tatbikatta seviye her gün arttırılıyor. Dün mekanize piyade bölüğünün taktik intikali yapıldı. Kritik bir tesisin ele geçirilmesi ve kuşatılması canlandırıldı. Tatbikata dahil olan araç sayısı 130’a yükseldi. 2. Ordu Komutanı Korg. Metin Temel de tatbikatın gece bölümünü teftiş etti

05 Ekim 2017 Perşembe 11:20
Tatbikata katılan araç sayısı yükseldi!
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ŞIRNAK-Silopi'de 18 Eylül’den beri devam eden askeri tatbikatın boyutu her geçen gün genişliyor. İlk gün yaklaşık 80 zırhlı aracın katıldığı tatbikat, 17. gün geride kalırken 130 zırhlı sayısına ulaştı. Manevra eğitimleriyle başlayan tatbikatta Mehmetçik ve Irak askerilerin de sahaya inmesiyle birlikte operasyonlar savaş sahnelerini aratmadı. Sıcak çatışmalarda düşman mezvileri ve kritik tesisler yerle bir edildi. Alanda tatbikat gereği bir mekanize piyade bölüğünün taktik intikali yapıldı. İntikalde Türk ve Iraklı askerler, hava taarruzu, saldırılar ve düşmanın kurduğu pusular ile kritik bölgelerden geçişe yönelik tedbirleri çalıştı. Mehmetçik ve Irak askerleri, olası Kuzey Irak operasyonu için hazır hale getiriliyor.  
Temel denetledi 
Silopi’deki tatbikatın gece düzenlenen bölümünü 2.Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel de takip etti. Temel’in denetlemelerde bulunduğu gece eğitimlerinde, Sabra Tankları mevzilerinden çıkarak “plansız harekat” yaptı. 4'üncü kez gerçekleştirilen ve 10 tankın katıldığı gece tatbikatında, zırhlı araçlar olası gece baskınlarına karşı harekat eğitimine tabi tutuldu. Tatbikat kapsamında karargaha yapılacak gece baskınlarına karşı Mehmetçik ve Irak askerlerine savunma eğitimi verildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak SilopiMetin TemelTatbikat
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