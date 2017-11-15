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Taşeronla ilgili son dakika açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron konusunun yıl sonuna kadar bitmesi için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi

Taşeronla ilgili son dakika açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron konusunun yıl sonuna kadar bitmesi için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi

15 Kasım 2017 Çarşamba 13:11
Taşeronla ilgili son dakika açıklaması
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İşçilerin ve İşverenlerin Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projesi kapanış toplantısında konuştu.
 
Sarıeroğlu, şunları söyledi:
"Taşeron konusunda hafta sonu açıklama yaptık. Biz ilk günden itibaren bu konuya ilişkin yaklaşımımızı açık bir şekilde ortaya koyduk. Bu konunun yıl sonuna kadar bitmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu konunun nasıl derin bir konu olduğunu, farklı ayakları olduğunu taşeron çalışan arkadaşlarımızın çok iyi bildiğini düşünüyorum. Göstermiş olduğunuz gayrete taşeron kardeşlerimizin de aynı şekilde karşılık vereceğine inanıyorum."
 
Devlette 441 bini kamu kurumlarında, 330 bini de belediyelerde olmak üzere toplam 771 bin taşeron işçi çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ı Jülide SarıeroğluTaşeronSosyal Diyalog Yaklaşımı
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