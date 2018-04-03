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Taşeronda mutlu son! Bakan kadroya geçen taşeron işçi sayısını verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "Bugün itibarıyla, öngördüğümüz üzere, merkezi idarelerde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızda, mahalli idarelerde 4C'den 4B'ye geçiş ve geçici mevsimlik işçilerimizle birlikte 900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız

Taşeronda mutlu son! Bakan kadroya geçen taşeron işçi sayısını verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "Bugün itibarıyla, öngördüğümüz üzere, merkezi idarelerde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızda, mahalli idarelerde 4C'den 4B'ye geçiş ve geçici mevsimlik işçilerimizle birlikte 900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız

03 Nisan 2018 Salı 13:18
Taşeronda mutlu son! Bakan kadroya geçen taşeron işçi sayısını verdi
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "Bugün itibarıyla, öngördüğümüz üzere, merkezi idarelerde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızda, mahalli idarelerde 4C'den 4B'ye geçiş ve geçici mevsimlik işçilerimizle birlikte 900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız. Ben tüm emekçi kardeşlerimize, kıymetli ailelerine ve aziz milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

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çalışmaSosyal GüvenlikKadroTaşeron Işçi
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