Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102886
ALTIN
148.388
DOLAR
3.5402
STERLİN
4.7506
EURO
4.1742
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı artırıyor!
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı...
Böyle giyinenlere kötü haber!
Böyle giyinenlere kötü haber!
Potasyum neden gerekli?
Potasyum neden gerekli?
banner468

Taşeron işçilere kadro ne zaman neticelenecek? Resmi açıklama!

Taşerona kadro konusunda bir televizyon programında sorulara yanıt veren Başbakan Binali Yıldırım, bu hakkı elde etmek için bekleyen vatandaşların endişe etmemesini söyledi. Taşeron işçilere kadro konusunda iki bakanlık ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı'nın beraber çalışma yürüttüklerini ifade eden Yıldırım, çalışmaların yıl sonunda bir karara bağlanacağını ifade etti. İşte, Taşerona kadro konusunda yapılan açıklamalar ve detayları

Taşeron işçilere kadro ne zaman neticelenecek? Resmi açıklama!

Taşerona kadro konusunda bir televizyon programında sorulara yanıt veren Başbakan Binali Yıldırım, bu hakkı elde etmek için bekleyen vatandaşların endişe etmemesini söyledi. Taşeron işçilere kadro konusunda iki bakanlık ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı'nın beraber çalışma yürüttüklerini ifade eden Yıldırım, çalışmaların yıl sonunda bir karara bağlanacağını ifade etti. İşte, Taşerona kadro konusunda yapılan açıklamalar ve detayları

26 Eylül 2017 Salı 10:33
Taşeron işçilere kadro ne zaman neticelenecek? Resmi açıklama!
banner404

TAŞERON işçilere kadro konusu, Başbakan Binali Yıldırım'ın da gündeminde yer buldu. Konu üzerinde çalışmaların devam ettiğini dile getiren Başbakan Binali Yıldırım, çalışmaların yıl sonuna kadar sonuçlanacağı ve yıl sonunda karara bağlanacağını duyurdu. İşte, taşerona kadro konusunda yapılan açıklama ve detaylı bilgiler

İşte Başbakan Binali Yıldırım'ın iki önemli konu hakkında yaptığı o açıklama;

"Taşeronlarla ilgili konuyu en geç bu yılın sonunda bir karara bağlamış olacağız. Taşeron statüsünde çalışan vatandaşlarımız endişe etmesin. Onların çalışmasını teminat altına alacak ve sürekliliğini sağlayacak bir model üzerinde büyük ölçüde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı çalıştılar. Devletle bağları kurulacak bir şekilde çalışmalarına devam edecekler.

Orta vadeli program. 2018-2020. Bunu bakan arkadaşlarımız bugün yarın açıklayacak. 2017,2017,2019 büyüme hedefimiz yüzde 5.5. İşsizlik oranı bu yıl için 10.8 gibi görüyoruz. 2018'de 10.5. Enflasyon, 2017'de 9.5.
Tasarruf birinci ama bizden de başlayacağız. Lüzumsuz harcamalarda tasarruf. Üretime katkı sağlayacak. İhtiyaçları önceliklere göre sıralayıp ona göre yapacağız. Taşeronlarla ilgili konuyu en geç bu yılın sonunda bir karar bağlamış olacağız."

ASGARİ ÜCRET HAKKINDA ÖNEMLİ ÇALIŞMA

"Meclis açılırsa 130 maddelik bir tasarı gönderiyoruz. Orada çok güzel şeyler var vatandaşlarımız ve ülkemiz için. Altın tahvili çıkarılıyor. Kira sertifikası çıkarılıyor. Kitle fonlaması devreye girecek. Artık sadece bankalar teminat mektubu vermeyecek, sigorta kuruluşları da verebilecek. Zorunlu deprem sigortasını yaygınlaştırıyoruz. Taşeron işçilerin sorunlarını çözüyoruz. Asgari ücretin vergi dilimi değişmesinden kayıplar vardı, onu ortadan kaldıracak ve değişmeyecek şekilde düzenlemeler yapıyoruz. Bunun farkını biz bütçeden karşılayacağız. Kimse asgari ücretin altında ücret almayacak.

Bir düzenleme, bazı belediyeler emlak vergi değerlerini astronomik artırdılar. Yüzde 3 bin, böyle bir şey yok ki memlekette ya. Bu vatandaşa zulümdür. Öyle kafasına göre bir arttırma olur mu ya. Kızıyor adama bu sokak bana az oy verdi, bas vergiyi. Yüzde 50’yi geçemeyecek. Turizm bölgelerinde bunlar hep devletten 49 yıllığına tahsisli veya kiralık. Bunları tekrar uzatıyoruz sürelerini. Yeniliyoruz anlaşmalarını, bir 49 yıl daha vereceğiz. Hem kaynak oluşacak, süreleri yaklaştıkça yatırım yapmıyorlar. Bu şekilde güzel düzenlemeler var."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımBaşbakanTaşeron IşçiAsgari ücret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başhekimden Naim Süleymanoğlu'yla ilgili son açıklama geldi
Başhekimden Naim Süleymanoğlu'yla ilgili son açıklama geldi
Göksel Gümüşdağ’dan ‘başkanlık’ açıklaması
Göksel Gümüşdağ’dan ‘başkanlık’ açıklaması
Suriye'den flaş özerklik açıklaması
Suriye'den flaş özerklik açıklaması

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim