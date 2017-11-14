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Tartışmalara neden olan araç için belediyeden açıklama: Bizim değil

DEAŞ'ın çekildiği Suriye'nin Rakka kentinde Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait araç bulundu iddialarına belediyeden cevap geldi: Üzerinde kullanmadığımız bir logo bulunan, hurdaya çıkmış araç. Doğruluğunu araştırıyoruz

Tartışmalara neden olan araç için belediyeden açıklama: Bizim değil

DEAŞ'ın çekildiği Suriye'nin Rakka kentinde Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait araç bulundu iddialarına belediyeden cevap geldi: Üzerinde kullanmadığımız bir logo bulunan, hurdaya çıkmış araç. Doğruluğunu araştırıyoruz

14 Kasım 2017 Salı 14:36
Tartışmalara neden olan araç için belediyeden açıklama: Bizim değil
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DEAŞ'ın çekildiği  Suriye'nin  Rakka kentinde  Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait araç bulunduğu ileri sürüldü. Belediye yetkilileri ise araç üzerindeki logonun çok eski olduğu ve aracın hurdaya çıktığını dolayısıyla kendileriyle bir alakasının olmadığını açıkladı.

TARTIŞMA YARATAN FOTOĞRAF

Etkin Haber Ajansı (ETHA) aracın fotoğraflarını da paylaştı. Fotoğrafta eski bir kamyonunun üzerinde  Konya Büyükşehir Belediyesi'nin logosu görülürken, aracın üzerinde 'Resmi hizmete mahsus' yazısı da dikkat çekiyor.

"HURDAYA ÇIKMIŞ ARAÇLARDAN BİRİ OLABİLİR"

Cumhuriyet'ten  Onur Şahin'in haberine göre,  Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yetkilileri, logonun eski olduğunu ve aracın hurdaya çıktığını savundu.

Konuyla ilgili  Konya Büyükşehir Belediyesi'nin açıklama yapacağını ifade eden yetkililerin açıklamasında, "Araç kapısının üzerindeki logo bizim yaklaşık 15 yıl önce kullandığımız bir logoydu. Onlar çok eski araçlar. 20-30 yıllık. Bizim öyle, araç kapısının üzerindeki gibi logomuz yok. Biz 2004 yılından beri farklı bir logo kullanıyoruz. Mutemelen bizim eski hurdaya çıkmış araçlarımız ihale ile satılıyor. O araçlardan biri olabilir. Doğru mu, değil mi araştırıyoruz. Konuyla ilgili gün içinde resmi açıklama yapacağız." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
KonyaDAEŞ
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