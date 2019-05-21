Tartışma yaratan programla ilgili ünlü isimlerden mesaj yağdı

EKREM İmamoğlu, Ahmet Hakan'ın sunduğu CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Programın birçok yerinde konuğu İmamoğlu'nun sözünü kesen ve programı söylediği saatten erken bitirdiği iddia edilen Hakan'a sosyal medyadan büyük tepki geldi.

Başlangıçta programın 3 bölümden oluşacağını belirten Ahmet Hakan daha sonra programı yaklaşık 30 dakika erken bitirdiği söylendi. Hakan'ın bu hareketi ise sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında geldi. Birçok ünlü isim, Ahmet Hakan'ın bu hamlesine sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

KANALDAN AÇIKLAMA GELDİ

İYİ Parti'li Mehmet Aslan İmamoğlu'nun konuk olduğu programın erken bitirildiğini iddia etti. CNN TÜRK ise resmi twitter hesabından erken bitirildi iddiasına yanıt verdi. Yapılan açıklamada İmamoğlu'na 1 Saat 25 dakika, rakibi Binali Yıldırım'a ise 1 Saat 18 dakika süre verildiği belirtildi.

İşte ünlü isimlerin Ahmet Hakan'a tepkileri...

ATİLLA TAŞ

"Programın adı 'Tarafsız Bölge' olmamış yalnız. 'Sahibinin sesi' daha mantıklı olurdu."

MÜJDAT GEZEN

"CNN'in ısrarla göstermek istemediği tablolar. Bize de ısrarla paylaşmak düşer."

RENAN BİLEK

"Ahmet Bey, Tarafsız Bölge adından program yapan deneyimli ve sorumlu bir gazeteci olarak, okur ve seyircilerinize neden programınızın ilan edilen süreden 30 dakika önce bitirdiğinizi dürüstçe açıklamayı düşünüyor musunuz?"

GONCA VUSLATERİ

"Tarafsız dimi bu bölge? Tarafsız Bölge"

NEJAT İŞLER

"Sn. İmamoğlu, İstanbul'daki israfı gözler önüne serdi. Web sitesi için 3 yılda 80 milyon. Uygulanmayan fikir projelerine 226 milyon. Sayıştay zarar raporu 753 milyon. İhtiyaç dışı araç kiralama 120 milyon Buz dağının görünen yüzü"

VOLKAN KONAK

"Ekrem İmamoğlu: Şimdi israfları anlatacağım

Ahmet Hakan: Süre bitti.

İlahi Tarafsız Bölge. ilahi tarafsız medya!"