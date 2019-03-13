Tartışma büyüyor! AK Parti'den çok sert bir Yavaş açıklaması daha

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili, "Biz kimseyle tarafgirlik içerisinde değiliz. AK Parti'nin Mansur Yavaş gibi bir meselesi yoktur. Bu CHP'nin meselesidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları:

"Biz gündeme getirene kadar CHP, Mansur Yavaş'ın kendisi ve orada kurulan ittifakın unsurları cevap vermedi. Bizden sonra açıklama yaptılar. Yalan beyanlar var, siyasetçiye yakışmayan. Oradaki beyanlarında bizim kendisinin ihtilaflı olduğu kişiyle ilgili olarak tarafgirlik tutumu sergilediğimizi söylüyor. Bu kişiyle ilgili olarak 'saygıdeğer' iş adamı gibi bir ifadem olmamıştır. Biz bu kişiyi tanımıyoruz.

"HAKİM DEĞİLİZ, SAVCI DEĞİLİZ"

Mansur Yavaş'ın daha önceden dostu olan, şimdi ise ihtilaflı olduğu kişi saygıdeğer bir iş adamı mıdır yoksa kriminal bir kişi midir Mansur Yavaş'ın iddia ettiği gibi? Bu kişi hakkındaki kararı bahsedilen konularda mahkemeler verecek. Hakim değiliz savcı değiliz.

"MANSUR YAVAŞ CHP'NİN MESELESİDİR"

Mansur Yavaş ile bu kişi arasında taraf da değiliz. Kriminal kişiyle neden dost olduğu husumet nasıl ortaya çıktı kendi meselesi. Rakipleri tarafından bu iddiaların ortaya atıldığın söylüyor. AK Parti'nin Mansur Yavaş diye bir meselesi yoktur. Mansur Yavaş CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun meselesidir.

"AK PARTİ DÜNYA MARKASIDIR"

İftira arıyorlarsa kendilerinin içinde bulundukları atmosfer içindeki siyasi ilişkilerine bakması gereken bir durumdur. Bu rakipler meselesi değildir. Kendisine güvenen bir siyasetçi bu sorulara cevap verebilir. AK Parti bir dünya markasıdır.

"SORULAN SORUNUN İFTİRA OLMADIĞI AÇIKTIR"

Bizim meselemiz, saygıdeğer Ankara seçmeni karşısına böyle bir adayla çıkılmasıdır. Meseleye bu açıdan bakıyoruz. Bu adayı nasıl sindirebildikleridir. Biz Mansur Yavaş'ın vekili olmadığı halde alacak iddiasıyla ortaya koyduğu senedin sahte çıktığını ve yargıda kesinleştiğini ifade ettik. Sahte senetle alacak takibi yaptığı yargıda kesinleşti. CHP adayının konuyu saptırmaya çalıştığı açıktır. Bana iftira atıldı diyor. İftira, tezgah gibi birtakım siyasi manipülasyonlar bizim siyasi yapımızın kapısından içeri giremez, tam tersine bunlarla mücadele eden bir kadroyuz. Sorulan sorunun iftira olmadığı açıktır, çünkü mahkeme kararı ile sabittir. Bizim büyükşehir belediye başkan adayımız Özhaseki, belediye başkanlığı ve bakanlık yapmıştır. Mal beyanında bulunmuştur.

"OLAYI MAGAZİNLEŞTİRİYOR"

Temiz siyaset açısından izah edilmesi gereken ve mahkeme kararıyla tespit edilmiş bir durum vardır. Kendisi hakkındaki iddialar ortaya atıldığında ne kendisinin ne de Özhaseki'nin adaylığı ilan edilmişti. Bu meseleler tartışılıyorken 12 CHP PM üyesi Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı çıkmıştı.

Mansur Yavaş, kendisi hakkında haber yapan basın mensuplarına ve bizlere dava açacağını söylüyor. Bu konuların mahkemede de görüşülmesi, kamuoyunun önünde daha açık ve net bir şekilde konuşulması için dava açma sözünden sakın geri adım atmasın. Bu davayı heyecanla beklediğimizi ifade etmek isterim. Kendisi meselenin özünden kaçıyor. Bir takım spekülasyonlardan söz ederek olayı magazinselleştiriyor.

"KRİMİNAL DEDİĞİ KİŞİYLE ARKADAŞLIK BAĞLANTISI VAR"

Kişinin saygın bir iş adamı olup olmadığı bizim meselemiz değildir. İhtilafta taraf değiliz. Bahsettiği şahsı Mansur Yavaş kadar tanımıyoruz. Yıllarca dostluk yapmış şimdi kriminal olduğunu söylüyor. Ankaramıza aday olarak çıkarılan kişinin sahte senetle icra takibi yapması önemlidir. Kriminal olduğu bahsettiği kişiyle geçmişe dayanan arkadaşlık ilişkisi ortaya çıkıyor. Dostluğun bağlantının iş ilişkisinin sebebi nedir?

"KILIÇDAROĞLU DERSİNİ ÇALIŞMAMIŞ"

Sayın Kılıçdaroğlu konuya değindi. Aynı şeyi o da yapıyor. Hakkında kesin mahkeme kararı olan kişiyi Ankaralının önüne aday çıkarma konusunda sorumlu olan kişidir. Ama yine dersine çalışmamış. Ankara'ya aday gösterdiği şahsın kriminal kişinin arkadaşı olduğunu sürekli olarak görmezden gelerek iddiayı ortaya koyuyor. Burada mahkeme kararı var. Kriminal dediğiniz kişi adayınızla bağlantılı.