Tarlasını sürerken traktörün altında kaldı

Edinilen bilgiye göre, Feyzullah Üner isimli vatandaş 48 AB 279 plakalı traktör ile mahalleye yakın zeytin alanında zeytinlerin arasını traktör ile sürmeye çalışırken, rampalık alanda direksiyon hakimiyetini kaybederek altında kaldı. Çevrede bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis Ambulansı sevk edildi.

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