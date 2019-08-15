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Tarlasına giren domuzları kovalarken, kendisini vurdu

Uşak’ta, mısır tarlasına giren domuzları tüfekle kovalamak isteyen 23 yaşındaki Tahsin Sepet, ağaca tırmanırken tüfeğin ateş alması sonucu vuruldu. Hastaneye kaldırılan Sepet, yaşamını yitirdi

GÜNDEM 15.08.2019, 00:58 Enes Subaşı
Tarlasına giren domuzları kovalarken, kendisini vurdu
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OLAY, dün akşam saatlerinde Hacıbekirler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Tahsin Sepet, ekili olan mısırlara zarar veren domuzları kovalamak için tarlasına gitti. Sepet, domuzların kendisine saldırmaması için ağaca çıkmak istedi. Sepet ağaca çıkarken, iddiaya göre yanındaki tüfeğin tetiği dallara takılınca ateş aldı. Silah sesini duyup olay yerine koşan çevredekiler Sepet'i kanlar içerisinde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tahsin Sepet, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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