Tarkan’ın şarkısıyla ilgili karar verildi

TARKAN'IN son albümünde yer alan ‘Beni Çok Sev’ ile Cem Özkan’ın ‘Olmayacak Bir Hayal’ eserlerindeki benzerlikle ilgili iddiaların ardından durum, Musiki Eseri Sahipleri Grubu (MSG) Teknik Bilim Kurulu’na taşınmıştı. Cem Özkan’ın haklarını koruyan TMC Müzik’ten konuyla ilgili açıklama yapıldı.
MSG Teknik Bilim Kurulu’nun açıkladığı karar şöyle:
"Yapılan başvuru doğrultusunda dijital ortamda sunulan ses kayıtları ve Teknik Bilim Kurulu tarafından yazılan nota dökümleri değerlendirilmiştir. Her iki eserin de ilk iki ölçüleri aynı olmakla birikte, kullanılan bu ölçüler daha önce birçok eserde kullanıldığı ve bu ölçüler her iki eserin de ana temasını oluşturmadığı için herhangi bir benzerlik tespit edilememiştir."
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