Tarkan'ın firar eden kuzeni hakkında yakalama kararı!

BAKIRKÖY 6. Ağır Ceza Mahkemesi, "Kan gütme saikiyle öldürme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "Mala zarar verme" suçlarından 8 Temmuz 2019 tarihinde yurtdışı çıkış yasağı, adresine en yakın karakola imza atma ve nakdi güvence karşılığında adli kontrol uygulanmak suretiyle Servet Tevetoğlu'nun tahliyesine karar verildiğini belirtti. Mahkeme heyeti, nakdi güvence bedelini yatırması için bir sonraki celse olan 23 Ekim 2019 tarihine kadar süreye rağmen sanık Servet Tevetoğlu'nun adli kontrol tedbirinin gereklerini (nakdi güvence bedelini) yerine getirmediğinin anlaşıldığını kararında belirtti.

TUTUKLANMASINA YÖNELİK YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Mahkeme heyeti, sanık Servet Tevetoğlu'nun Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 3-F maddesi uyarınca 250 bin TL nakdi güvence bedelini yatırma şeklindeki adli kontrol yükümlülüğünü yerine getirmediğinin anlaşıldığını, suçun niteliği, dosyadaki mevcut delil durumu ve cezaevinden firari oluşunu da dikkate alarak tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Karar oy birliğiyle alındı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde 2017 yılında Ercan Gönülkırmaz bir şarküteri açmak için dükkan kiraladı. Bir süre sonra dükkana gelen bazı kişiler, burada bir şarküteri görmek istemedikleri gerekçesiyle Ercan Gönülkırmaz'ı tehdit edip, iş yerini kapatmasını istedi. Gönülkırmaz'ın tehditlere aldırış etmemesi üzerine 17 Ocak 2017'de 2 araç ile dükkanın önüne gelen şüpheliler dükkana kurşun yağdırdı. Gönülkırmaz olayda yaralanıp üst kata kaçınca bu kez zanlılar dükkanı yaktı. Olayda Ercan Gönülkırmaz hayatını kaybetti. Temmuz ayında Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6. duruşmada dava dosyasının tek tutuklu sanığı Servet Tevetoğlu da tutuklu kaldığı süre gerekçe gösterilerek 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 250 bin TL kefaletle ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ancak başka bir suç dosyası olduğu öğrenilen Tevetoğlu, bu suç dosyasından dolayı Silivri Açık Cezaevi'ne girdi. Gönülkırmaz, cinayeti ile ilgili süren davanın önceki gün 7. Duruşması görüldü. Bir başka suçundan dolayı Silivri Açık Cezaevine gönderilen Servet Tevetoğlu'nun mahkemede firar ettiği ortaya çıktı. Duruşma tutanağında, "UYAP'tan yapılan kontrolde Servet Tevetoğlu'nun Silivri Açık Cik'de hükümlü iken firar ettiği görüldü" denildi. Duruşmada, "Sanık Servet Tevetoğlu hakkındaki CMK'nun 109/3.f maddesi uyarınca verilen adli kontrolün yerine getirilip getirilmediği hususunda denetimli serbestlik şube müdürlüğüne yazı yazılması" kararı verilerek, duruşma 20 Ocak 2020 tarihine ertelenmişti.