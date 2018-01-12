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Tarım Bakanı Fakıbaba'dan önemli açıklamalar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor

Tarım Bakanı Fakıbaba'dan önemli açıklamalar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor

12 Ocak 2018 Cuma 09:51
Tarım Bakanı Fakıbaba'dan önemli açıklamalar
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GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, MSB ile gıda temini protokolü hakkında, "Ortalama 750 milyon liralık bir alışverişimiz olacak." dedi.

Fakıbaba'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

Çiftçiye destekler özellikle mazot ve yem de olacak. Bizde Tarım Bakanlığı olarak bu konularda çalışmalarımız var. Mazot, yem ve diğerleri diyerek çalışmalarımıza devam edip sayın Başbakanımıza arz edeceğiz. 

Et fiyatlarını düşürdüğümüz kesin. En lüks lokantalarımızda bile düşüş oldu. Gittiğimiz her yerde mutfağımız şenlendi diyorlar. Bazı kesimleri de kasıtlı olarak ayaklandırmak isteyen kurumlarda var da ben bunları görüyorum.

Ciğer fiyatları arttı diyorlar, artışının anlamını anlamak mümkün değil. 2017 yılında 1 milyon 250 bin ton et ithalatı yapmışız, 75 bin ton bakanlar kurulundan et ithalatı için izin almışız. 75 bin ton 2018'de 1 milyon 300 bin ton olarak görüyoruz ithalatı. Yüzde 5 civarında bir etle piyasayı regüle etmek tüm amacımız bu. Ciğer fiyatını artırmak isteyenler bunu bahane ediyor. Yüzde 5 ile ciğer fiyatı nasıl artar anlamış değilim. Biz kasaplık, kesimlik hayvan ihracatını yapabiliriz. 2018'de bazı değişiklikler yapmak zorundayız. Besili hayvanlarda gümrük vergisini yüzde 0'a indirdik.

Bizim üreticiye besiciye çok büyük saygımız var. Hem üretenler hem tüketenler kazansın istiyoruz. Yerli üretimim ayak sesleri geliyor. 

Türkiye kesinlikle et ithal etmeyecek inanıyorum ki ihraç eden ülke olacak.

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