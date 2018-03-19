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Tarihi mekanda tehlikeli oyun

Sivas’ta çifte minareli medrese, çocuklar için tehlikeli bir oyun alanı oldu

Tarihi mekanda tehlikeli oyun

Sivas’ta çifte minareli medrese, çocuklar için tehlikeli bir oyun alanı oldu

19 Mart 2018 Pazartesi 17:54
Tarihi mekanda tehlikeli oyun
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SİVAS'IN simgelerinden bir tanesi olan Çifte Minareli Medrese son günlerde denetimsizlik yüzünden küçük yaşta çocuklar için tehlike saçan oyun alanı oldu. Minarelere çıkılmasının yasak olmasına rağmen çocuklar, deforme olan demir parmaklıkları aşarak minarelerin şerefelerine kadar tırmanıyor. Çocuklar yaklaşık 750 yıllık eserlerle taş düşme riski başta olmak üzere düşüp yaralanma riski ile de karşı karşıya.
 

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Anahtar Kelimeler:
SivasMedreseTehlikeli Oyun
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