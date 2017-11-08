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Tarihi hava savunma anlaşması

Ankara, “Eurosam-T” konusunda nihai anlaşmayı imzalayacak. Anlaşma kapsamında Eurosam-T Türkiye’de üretim, ortak Ar-Ge ve NATO’ya uyum çalışmaları ile ihracat ortaklığı sağlanacak

Tarihi hava savunma anlaşması

Ankara, “Eurosam-T” konusunda nihai anlaşmayı imzalayacak. Anlaşma kapsamında Eurosam-T Türkiye’de üretim, ortak Ar-Ge ve NATO’ya uyum çalışmaları ile ihracat ortaklığı sağlanacak

08 Kasım 2017 Çarşamba 09:16
Tarihi hava savunma anlaşması
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TÜRKİYE, uzun yıllardan beri müzakere edilen hava savunma sisteminin modernizasyonu konusunda tarihi bir adım atmak üzere. Bugün Brüksel’de düzenlenecek olan NATO Savunma Bakanları toplantısı sırasında, Ankara ile Fransa ve İtalya arasında, ortak hava savunma sistemi geliştirme konusunda nihai bir anlaşma imzalanacak.

Fransız-İtalyan ortaklığındaki “Thales-MBDA” tarafından geliştirilen “Eurosam-T”nin yeni nesil hava savunma sistemlerinin tedariği, üretimi, geliştirilmesi ve ihracatını öngören anlaşma, Türkiye’nin kara ve denizdeki hava savunma sistemlerine yönelik kapsamlı ihtiyaçlarını içerecek. Yaklaşık 3 yıldan bu yana süren müzakerelerde Ankara, yakın coğrafyasında Türk hava sahasını tehdit eden unsurlara karşı, NATO müttefiklerinin yardımlarına bağlı kalmadan kendi hava savuna sistemini oluşturmak için müzakereler yürütüyordu.

ÖZGÜN SİSTEMLER

Konsorsiyumun ürettiği Samp-T’ler ise, Türkiye’nin kısa vadedeki gerçekçi ihtiyaçlarını karşılayıp, orta ve uzun vadede de ortak Ar-Ge çalışmaları sayesinde Türkiye’ye özgün, tehditlere karşı yeni sistemler geliştirilmesini sağlayacak. Ayrıca, Türkiye’de Thales-MABD ortak konsorsiyumu ile geliştirilip üretilecek olan yeni sistemlerin dünyaya ihracatı da sağlanacak. Bu sayede hem yerel savunma sanayi geliştirilecek hem de Türkiye’nin katma değeri yüksek olan bir ürünü dünyaya pazarlama imkanı sağlanarak, cari açığın azaltılması konusunda da son derece önemli bir hamle gerçekleştirilmiş olacak.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Fransız ve İtalyan mevkidaşları Florence Parly ile Roberta Pinotti’nin katılacakları imza töreninde, Savunma Sanayii Müsteşarı, Thales, MBDA ve Eurosam yetkilileri de hazır bulunacak.

Türkiye, savunma sanayisini geliştirmek amacıyla atmış olduğu bu stratejik adım sayesinde, NATO’nun 2016 yılında düzenlenen Varşova Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde yer alan taahütlerinde de müttefik olarak onemli bir adım atmış oluyor. Zira müttefiklerin savunma harcamalarının GSYH’nin yüzde 2’sine ulaşması yönündeki hedefi konusunda ciddi bir atılım gerçekleştirmiş olan Türkiye, aynı zamanda NATO’ya uyumlu ve diğer müttefiklerin de hava sahasını güçlendirecek bir yatırıma imza atmış oldu. Türkiye’nin İttifak’a katkısı da aynı ölçekte artmış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
NATOAnkaraEurosam-TAnlaşma
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