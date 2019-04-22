Tarih tekerrür etti! 50 yıl önce İnönü de yaşadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Akkuzu köyünde katıldığı şehit cenazesinde, bir grubun saldırısına uğradı. Bu saldırı görüntüleri, akıllara 50 yıl önce yaşanan benzer bir hadiseyi getirdi.

1969 yılında 6. Filo'nun gelişiyle başlayan Amerika karşıtı gösteriler ve Taksim'de yaşanan Kanlı Pazar hadisesi, Türkiye'yi oldukça gergin günlerin ortasında bırakmıştı. Toplumun arasında sinsice kol gezen kutuplaşma, gün geçtikçe daha da belirgin bir hal alıyordu.

O dönem CHP Genel Başkanlığını yürüten İsmet İnönü, 3 Mayıs 1969 yılında toplumun İslami kesimi tarafından sevilmeyen Yargıtay Başkanı İmran Öktem'in cenaze törenine katıldı. Cenazeye saldıran bir grup, Öktem için ''Allahsızın namazı kılınmaz!'' sloganları atarak, cenaze törenine engel olmaya çalıştılar.

Kalabalık grup, Yargıtay Başkanı Öktem'in cenaze namazının camide değil, mezarlıkta kılınması gerektiğini söyledi. İnönü, buna karşı çıktı ve cenaze namazının camide kılınacağını, aksinin ihtimal dahilinde bile olmadığını belirtti. İnönü'nün bu sözleri üzerine, öfkeli grup daha da kızışmaya başladı ve ortalık bir anda karıştı. İnönü, kalabalığın içinden çıkamaz duruma gelmişti...

Öfkeli grubun arasında sıkışıp kalan İnönü, bir adım dahi ileri gidemiyordu. Gerilimin iyice tırmandığı bir anda Tuğgeneral Nabi Alpartun tabancısını çekerek, ''Geleni vururum'' dedi ve İnönü'nün önüne geçerek, Genel Başkan'a kalabalığı yararak bir koridor açtırdı.

O dönem Türkiye'nin gündemine oturan bu olaydan sonra İnönü, ''Bu olaya parlamentonun el koyması lazımdır. Parlamento devlete ve anayasaya sahip çıkmalıdır.'' açıklamasını yapmıştı. Ankara'da, çoğunluğunu hukukçular ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu gruplar, yaşanan olayı kınamak için protesto yürüyüşleri gerçekleştirdi. Bu yürüyüşler de Uğur Mumcu da bulunuyordu.