Tarih belli oldu, Türkiye'nin Gürcistan'a açılan kapısı kapanıyor!

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı, çalışmalar nedeniyle 22 Mart Perşembe günü 08.00-20.00 saatleri arasında sistemler geçici olarak çalışmayacağından, Sarp Sınır Kapısından yolcu ve araç giriş-çıkış işlemlerinin yapılamayacağını açıkladı.
SARP SINIR KAPISINDA BELLİ SAATLER İÇİNDE GİRİŞ ÇIKIŞ YAPILABİLECEK
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sarp Sınır Kapısının modernizasyonu çalışmaları kapsamında Gürcistan'dan giriş yönünde başlanılan inşaat çalışmaları nedeniyle giriş-çıkış gümrük işlemlerinin, sahanın Türkiye'den çıkış yönü ikiye bölünerek gerçekleştirildiği hatırlatılarak, "Gelinen aşamada, Gürcistan'dan giriş yönünde başlanılan inşaat çalışmaları tamamlanmış olup, giriş-çıkış gümrük işlemlerinin tamamlanan kısımda gerçekleştirilmesi, sahanın Türkiye'den çıkış yönünde ise inşaat çalışmalarına devam edilmesi öngörülmektedir. Söz konusu çalışmalar nedeniyle, 22.03.2018 Perşembe günü 08.00-20.00 saatleri arasında sistemler geçici olarak çalışmayacağından, Sarp Sınır Kapısından yolcu ve araç giriş-çıkış işlemleri yapılamayacaktır" denildi.
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