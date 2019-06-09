Tarifeli uçakla İstanbul'a döndüğü ortaya çıktı

CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, tarifeli uçağın ekonomik bölümünde yolculuk yaparak Muğla'dan İstanbul'a döndü. İmamoğlu'nun uçaktaki görüntüsü ortaya çıktı.

Tarifeli uçakla İstanbul'a döndüğü ortaya çıktı
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ÖZEL HABER-Murathan Aslan

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bayram tatilini yapmak üzere Muğla Dalaman'a gitti. İmamoğlu, Dalaman'dan tarifeli uçakla döndü. İmamoğlu'nun ekonomik bölümde gitmesi ise dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turunu tamamladıktan sonra ailesiyle tatile çıktı. 2 gündür sahada görünmeyen Ekrem İmamoğlu'nun nerede olduğu ise merak konusu oldu. İmamoğlu'nun İstanbul'dan Dalaman'a gittiği ve burada ailesiyle buluşarak Fethiye'de tatil yaptığı öğrenildi.

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