Tanzim satış kuyruğunda İrfan Değirmenci’ye saldırı

TANZİM satış kuyruğunda çekim yapan gazeteci İrfan Değirmenci tepkiyle karşılaştı. Vatandaşların görüşlerini almak isteyen Değirmenci’ye, sırada bekleyen bazı kişiler ‘provokatörlük’ yapıyorsun diyerek tepki gösterdi ve çekim yapmasını engelledi. Bazıları ise tepki gösterenlere karşı çıktı. Değirmenci’nin kamerasına yansıyan görüntülerde, Ankara’da açılan ‘Halk Sebze’ çadırı önünde çekim yapıp vatandaşın düşüncelerini öğrenmeye çalışan Değirmenci’nin kamerasına, “Çekme lan” diyerek vurduğu görülüyor. Provokatörlükle suçlanan Değirmenci’nin cep telefonunun kamerası kapatılırken, röportaj yapmasına izin vermediler. Öte yandan bazı kişilerin de Değirmenci’ye sahip çıkarak, yaşananlara isyan ettiği görüldü.