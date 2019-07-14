Tank paletine baston sokan gazi o geceyi anlattı

BACAĞINDAKİ rahatsızlıktan dolayı tedavi için eşi Selma Güncü ile birlikte İzmir'den İstanbul’a gittiklerini söyleyen 15 Temmuz Gazisi Cengiz Güncü, aynı zamanda bir Beşiktaş taraftarı olarak Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu'nu görmek istediğini söyledi. Stadyumu görmek için Avrupa yakasına geçmek istediklerini fakat aracının askerler tarafından durdurulduğunu ifaden eden Güncü, darbe gecesi yaşadıklarını şu şekilde aktardı:

"Askere, ne için durdurulduğumuzu sordum. Askerler ise darbe yapıldığını söyledi. Yarım saat bekledikten sonra ne geri çıkabildik ne de geri gidebildik. Çünkü köprü üzerinde birçok araç vardı. Daha sonra otobüsten gençler, ‘Cumhurbaşkanımız canlı yayında’ diye bağırdılar. Telefondan hemen Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını dinledik. Ardından 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’ün konuşmalarını duyduk. Bayrağımızın, ezanımızın dinmemesi için bu darbenin yapılmamasını istedik, karşı çıktık. Üsküdar Kavacık tarafından insanlar akın akın geliyordu. Elimdeki bastonumu tankın paletine soktum ve oradaki yüzbaşı bana dipçik ile vurmaya başladı. 'Sen niye vuruyorsun bana?' dediğim anda vatandaşlar beni geri çekti. 'Durmak yok. Ölümüne gideceğiz' dedim. Bizi panzerlerin olduğu noktaya çektiler. O anda bir yaylım ateşi ile hepimiz yerlere yattık. Bayrak taşıyan motorlu arkadaşımız o anda şehit oldu. Bizler de Allah'ın izni ile darbeyi sabaha karşı bertaraf ettik. Şükürler olsun ki ülkemiz kurtuldu. Bizler gaziler olarak Cumhurbaşkanımızın daima yanında olacağımıza yemin ettik. Bizler bugün bu yemini bayrak, vatan ve şehitler adına ettik. Bundan sonra Cumhurbaşkanımızın yolunda gideceğiz ve gerekirse yolunda canımızı vereceğiz.”



"Benim kanım feda olsun önemli değil"



Darbe gecesi yaşadıklarını anlatmaya devam eden Güncü, “Olay anında yüzbaşı kollarıma dipçik ile vurduktan sonra ayağıma da dipçik ile vurdu. Ayağımda greft vardı. Greftim patladı. Dolayısı ile kanama oldu. Kanamanın olduğunu yanımdaki Murat gazimiz fark etti. Murat gazi, ‘ağabey ayağın kanıyor’ diye seslendi, ben de ‘benim kanım feda olsun önemli değil’ dedim. Daha sonra Kartal Devlet Hastanesine kaldırdılar. Tekrardan İzmir’e geldim ameliyat olmak için. Şükür ayaktayım” dedi.



“Darbeci Yüzbaşı ‘Beni öldürmeye kalkıştı’ iddiası ile şahsımdan davacı oldu”



15 Temmuz gazileri olarak dimdik ayakta olacaklarını söyleyen Güncü, "Ülkemize sahip çıkağız. Kimsenin oyununa gelmeyeceğiz. 'Fethullah' denilen alçağı da güldürmeyeceğiz" diye konuştu. Güncü, darbe gecesi kendisine dipçik ile vuran ‘yüzbaşı’ kıyafetli şahsın kendisinden davacı olduğu bilgisini ise şu sözler ile paylaştı: "'Beni öldürmeye kalkıştı’ iddiası ile şahsımdan davacı oldu. Sadece güldük ve geçtik. Bizler tabii ki orada vatanımızı, bayrağımızı, ezanımızı indirmemek için mücadele verdik. 15 Temmuz gününü ikinci Çanakkale olarak hesap ediyoruz."



“Olaydan sonra hiçbir düğüne gidemiyorum.”



Psikolojisinin bozulduğunu ve halen de psikolojik tedavi gördüğüne dikkat çeken Gazi Cengiz Güncü, "Çoğu zaman yatağımdan fırladığım anlar oldu. Arabaların egzoz patlatmalarından ve bir havai fişek atıldığında çok kötü oluyorum. Olaydan sonra hiçbir düğüne gidemiyorum” diye konuştu.

