Taner Yıldız: “Kandil dağı eteklerinde petrol aranacak“

ANKARA'DA Hacettepe Üniversitesi ile imzalanan madencilik protokolü töreninde çözüm sürecinin enerji sektörüne etkileri ile ilgili soruları yanıtlayan Yıldız, "Enerji sektörüyle alakalı çok ciddi beklentilerimiz var. Özellikle kayıp-kaçaktan tutun ki orada siyasi baskı yoluyla paralarını ödeyemeyen birçok vatandaşın Türk ekonomisine olumlu katkı koyacaklarına inanıyorum" dedi.





Yıldız, "Bizim Bağdat'la yaptığımız anlaşmalar, Kuzey Irak ile alakalı yaptığımız sözleşmeler çerçevesinde hemen Kandil Dağı eteklerinde bloklarımız var. Ve Hindırın ve Çoman sahalarında petrol arayacağız. Ben o yolun da açılacağına bu manada inanıyorum. Enerji sektörünün de çözüm süreci ile beraber yeni bir çalışma alanının oluşacağına ben inanıyorum" diye konuştu.





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