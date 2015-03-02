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Taner Yıldız: “Kandil dağı eteklerinde petrol aranacak“

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kandil dağı eteklerinde petrol aranacağını söyledi.

Taner Yıldız: “Kandil dağı eteklerinde petrol aranacak“

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kandil dağı eteklerinde petrol aranacağını söyledi.

02 Mart 2015 Pazartesi 11:05
Taner Yıldız: “Kandil dağı eteklerinde petrol aranacak“
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ANKARA'DA Hacettepe Üniversitesi ile imzalanan madencilik protokolü töreninde çözüm sürecinin enerji sektörüne etkileri ile ilgili soruları yanıtlayan Yıldız, "Enerji sektörüyle alakalı çok ciddi beklentilerimiz var. Özellikle kayıp-kaçaktan tutun ki orada siyasi baskı yoluyla paralarını ödeyemeyen birçok vatandaşın Türk ekonomisine olumlu katkı koyacaklarına inanıyorum" dedi.

Yıldız, "Bizim Bağdat'la yaptığımız anlaşmalar, Kuzey Irak ile alakalı yaptığımız sözleşmeler çerçevesinde hemen Kandil Dağı eteklerinde bloklarımız var. Ve Hindırın ve Çoman sahalarında petrol arayacağız. Ben o yolun da açılacağına bu manada inanıyorum. Enerji sektörünün de çözüm süreci ile beraber yeni bir çalışma alanının oluşacağına ben inanıyorum" diye konuştu.

BÖLGESEL YÖNETİM ÇALIŞMA BAŞLATMIŞTI


Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi, 2012 yılında terör örgütü PKK’nın ana kampının bulunduğu Kandil Dağı bölgesinde petrol arama çalışması başlatmıştı. Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve petrol arama konusunda deneyimli olan bir heyetin Kandil Dağı bölgesinde petrol arama ve çıkarma çalışması başlatmış, çalışma kapsamında Kandil Dağı bölgesinde inceleme yapan heyetin bazı yerlerden taş ve toprak örneklerini alarak incelenmek üzere İngiltere’ye gönderdiği belirtilmişti.
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Son Güncelleme: 02.03.2015 10:07
Anahtar Kelimeler:
KandilTürkiyePetrolTaner Yıldız
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