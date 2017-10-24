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Tanburi Necdet Yaşar'ın ölüm haberini İbrahim Kalın duyurdu!

Usta tanbur sanatçısı Necdet Yaşar hayata veda etti. Yaşar'ın vefatı dolayısıyla Twitter'da paylaştığı mesajda üzüntüsünü aktaran Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Müziğimizin büyük üstadlarından Necdet Yaşar (1930-2017), ebediyete yürüdü. Allah rahmet eylesin. Mevla eserlerini baki kılsın." ifadelerini kullandı

Tanburi Necdet Yaşar'ın ölüm haberini İbrahim Kalın duyurdu!

Usta tanbur sanatçısı Necdet Yaşar hayata veda etti. Yaşar'ın vefatı dolayısıyla Twitter'da paylaştığı mesajda üzüntüsünü aktaran Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Müziğimizin büyük üstadlarından Necdet Yaşar (1930-2017), ebediyete yürüdü. Allah rahmet eylesin. Mevla eserlerini baki kılsın." ifadelerini kullandı

24 Ekim 2017 Salı 18:29
Tanburi Necdet Yaşar'ın ölüm haberini İbrahim Kalın duyurdu!
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SANATÇININ eşi Fersan Yaşar, yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu söyleyerek, "Son günlerde çok kötüydü. Doktorlar organ yetmezliği  diyordu ama 'yoğun bakıma alacağız' dedikleri zaman ümitlenmiştik, orada kendini  toparlar ve daha iyi olur diye. Fakat doktorlar yoğun bakımda tedaviye cevap  vermediğini söylediler. bugün kaybettik. Daha fazla konuşamıyorum. Çok üzgünüm."  dedi.

1988'de sanat yönetmenliğini de üstlendiği Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu'nu kuran Yaşar'a, 1991'de de Kültür Bakanlığı tarafından "Devlet Sanatçısı" unvanı verilmişti.

Sanatçı Mehmet Kemiksiz, Yaşar'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek şöyle konuştu:

"Necdet Yaşar, hocaları ve kendisinin arkasından kuvvetli bir iz  olacak talebeleri bakımından çok önemlidir. Bir dönemi omuzlayıp gelecek kuşağa  köprü oldu. Sanatını, haliyle, tavrıyla ve ahlakıyla da gösteren bir insandı.  Necdet Yaşar'da, yılların sanatkarlığını ve İstanbul beyefendisi oluşunu her  haliyle görmek mümkündür. Sohbet ettiği insanlarla olan diyaloglarındaki  nezaketi, onun Tanburi Cemil Bey geleneğinden olduğunu, Mesud Cemil tedrisinden  geçtiğini gösterir. Kendisiyle iyi tanışırdık. Allah'tan rahmet diliyorum."

Tanbur sanatçısı Hakan Talu da Yaşar'ın yerinin dolmayacağına işaret  ederek, "Türk müziğinin en büyük ismi Necdet Yaşar Bey gitti. Maalesef çok  üzüntülüyüz. Müzik alanında ve tanbur sanatı alanında hepimizin ustası diye tarif  edebileceğimiz bir müzik üstadını kaybettik. Kelimeler ve sözler tükeniyor.  Başımız sağolsun." açıklamasında bulundu.

Sanatçı Özer Özel de çok üzgün olduğunu kaydederek, "Türk Sanat  Müziği'nin çok önemli üstadlarından birini, tanburun üstadını kaybettik.  Yıllarını bu işlere veren bir sanatçıydı, Mesut Cemil'in talebesiydi. Çok önemli  talebeleri vardı, çok sayıda öğrenci yetiştirdi." diye konuştu.

Yazar Mehmet Nuri Yardım da Necdet Yaşar'ın klasik Türk müziğinin  efsanelerinden biri olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"Tanburumuzu dünyaya tanıtan ve sazımızı dinleten bir büyük  sanatkardı. Daha 1950'lerde Niyazi Sayın ile birlikte müziğimizi dünyanın en uzak  diyarlarına götürmüş ve kalabalık kitlelere sanatımızı alkışlatmıştı. Son  yıllarda inzivaya çekilmiş ve hatıralarını yazmaya başlamıştı. Hatta bir ara  birlikte bir çalışma da yapmıştık. Sonra kısmet olmadı ve o çalışma devam etmedi.  Bir üniversitemiz onun adına bir armağan Kitap hazırlayacaktı."

Necdet Yaşar gibi isimlerin kolay yetişmediğini sözlerine ekleyen  Yardım, "Tanburi Cemil, Kani Karaca ve Necdet Yaşar gibi isimler hakikaten  yüzyılda bir dünyaya geliyor. Yahya Kemal’in bir ara kendisini dinlediği ve  Tanburi Cemil'i hatırlayarak kendisine 'Küçük Cemilim' dediği biliniyor.  Bıraktığı eserler ve yetiştirdiği talebeler inşallah hatırasını yaşatacaktır.  Rahmetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Necdet Yaşar

Necdet Yaşar, 1930'da Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden 1953'te mezun olan  sanatçı, müziğe bağlama çalarak başladı. Yaşar, Mesud Cemil'in tanbur çalışını  dinledikten sonra, 20 yaşında tanbura yöneldi.

Sanatçı, öğrencilik yıllarında tanburuyla Nevzat Atlığ yönetimindeki  üniversite korosunun çalışmalarına ve konserlerine katıldı. Üniversite korosunun  bir radyo konserinde yayınlanan taksimini çok beğenen Mesud Cemil'in takdiriyle  İstanbul Radyosu'na giren sanatçı, 27 yıl bu kurumda görev yaptı.

Necdet Yaşar, 1958'de Münir Nurettin Selçuk yönetimindeki İstanbul  Belediye Konservatuvarı İcra Heyeti'ne tanburi olarak girdi ve 1976'da İstanbul  Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na geçti.

Uzun yıllar neyzen Niyazi Sayın'la çalışan usta sanatçı, bu  çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kesimine ulaştı. Türk saz müziğinin gelişmesi  yolunda büyük adımlar atan ikilinin sunduğu "Ortaklaşa Taksim" yaygınlaşarak, bir  icra şekli haline geldi.

Necdet Yaşar,  1988'de sanat yönetmenliğini de üstlendiği Kültür  Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu'nu kurdu. Yaklaşık 7 yıl sonra  emekli olan sanatçı, hem solo hem müzik topluluklarıyla birlikte, aralarında  Amerika, Kanada, İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, Finlandiya ve Güney  Kore'nin de bulunduğu birçok ülkede konser ve resitallerde sahne aldı.

Tanburi Cemil Bey ve oğlu Mesud Cemil'in bugüne kadar gelen yeni  tanbur üslubunun 1950'den sonraki en güçlü temsilcilerinden sayılan Yaşar,  Kanada, Güney Kore, İngiltere ve Hong Kong'da düzenlenen uluslararası müzikoloji  kongrelerine tanburi olarak davet edildi.

ABD'de Washington Üniversitesi'nde tanbur dersleri veren Yaşar, burada  Türk müziğinin makam, perde ve usul sistemini öğretti.

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Anahtar Kelimeler:
Necdet Yaşarİbrahim KalınFersan Yaşar
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