Tam anlamıyla rezalet! Savcının bilgisayarından çıkanlar şoke etti

Adalet Bakanlığı tarafından tahsis edilen bilgisayarda pedofili içerikli fotoğraflar bulunduran Cumhuriyet Savcısı için 5 yıl hapis cezası istendi

Tam anlamıyla rezalet! Savcının bilgisayarından çıkanlar şoke etti
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ADALET Bakanlığı tarafından tahsis edilen bilgisayarında pedofili içerikli fotoğraflar bulunan savcı için 5 yıl hapis cezası istendi.
PEDOFİLİ İÇERİKLİ FOTOĞRAFLAR ELE GEÇİRİLDİ
Cumhurıyet Savcısı Ü.K.'nin (34), bir soruşturma kapsamında aranan bilgisayarında pedofili içerikli fotoğraflar ele geçirildi.
Sabah gazetesinde yer alan haberde, Ü.K.'ye Adalet Bakanlığı tarafından tahsis edilen bilgisayarda bin 366 adet cinsel içerikli çocuk fotoğrafları tespit edildi. Durum adli makamlara ihbar edildi. İhbar sonrası Ü.K., hakkında ayrıca müstehcen çocuk görüntülerini depoladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
5 yıla kadar hapsi istenen savcı, kendisine komplo kurulduğunu öne sürdü.

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