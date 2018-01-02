Talimatı Gülen verdi kumpası Ali Fuat Yılmazer yönetti

FETÖ'nün Tahşiye grubuna kumpas kurulmasıyla ilgili 2.5 yıldır süren dava 3 Kasım'da sonuçlanmış, Hidayet Karaca 31, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, 16 yıl 6 ay, eski İstanbul TEM şube müdürleri Yurt Atayün ve Ömer Köse 25 yıl 6'şar ay hapis almıştı.

2 bin 289 sayfalık gerekçeli kararda Tahşiye grubunun FETÖ'nün hedef tahtasına nasıl oturduğu, elebaşı Fetullah Gülen tarafından verilen operasyon talimatı sonrası örgütün Emniyet'teki şebekesinin ne tür illegal işlemlerde bulunduğu ayrıntılı olarak anlatıldı.

Kararda Tahşiye grubunun önde gelen ismi Mehmet Doğan'ın söylemlerinin Nurcuların abisi olma hevesindeki Fetullah Gülen'i rahatsız ettiği, Feto'nun 6 Nisan 2009 tarihli sohbetinde Tahşiye grubunu kastederek El Kaide ile bağlantılı olduğunu iddia ettiği, Örgüt kanalı STV'deki dizilerde geçen Karanlık Karar Kurulu'na atıfta bulunarak gruba operasyon yapma talimatını verdiği belirtildi. Tek Türkiye dizisinin 64. Bölümü'nde Tahşiye grubunun hedefe konulduğu, Gülen ve Karaca'nın bu süreçte 137 kez konuştuğu, Ali Fuat Yılmazer'in dinleme ve tapelerle kumpasın içini doldurarak kumpası bizzat yönettiği anlatıldı.

FETÖ'NÜN TETİKÇİ KÖŞE YAZARLARI

Örgütün medyadaki yüzleri Ekrem Dumanlı, Hüseyin Gülerce, Ahmet Şahin, Nuh Gönültaş, Gülen'in talimatı sonrası Tahşiye Grubu'na yönelik algı çalışmasını yazdıkları köşe yazılarından katkı sağladı. Ali Fuat Yılmazer'in başında bulunduğu İstihbarat Şube ise 4 Kasım 2008'de başlayan önleme dinleme talep ve kararlarıyla grup hakkında yapılacak kumpas soruşturmasının boş olan içini doldurabilmek için Mehmet Doğan'la irtibatlı kişileri terörle ilişkilendirdi.

EVE BOMBALARI KENDİLERİ YERLEŞTİRDİ

Gerekçeli karara göre 22 Ocak 2010'da yapılan eşzamanlı operasyondan bir ay öncesine kadar önem verilmeyip takibe dahi alınmayan adres, operasyondan bir gün önce takibe alındı. Ertesi sabah ise bombalar bulundu. Grubun silahlı terör örgütü olduğu iddia edilmesine rağmen silahlı kanadı eksik kalmasından dolayı bu yöntem izlendi. Bu amaçla grubun sohbet yaptığı Bahçelievler'deki eve polislerce yahut onların gözetiminde kendilerine çalışan gruptan biri tarafından mermi ve bombalar yerleştirildi.