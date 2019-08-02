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Talha Görgülü’ye hapis yolu göründü

Türk kamu bankalarından 43 milyon Euro alıp özel hesaplarına aktaran KAYI Grubu Başkanı Talha Görgülü, Ukrayna’da yakalandı.

GÜNDEM 02.08.2019, 11:32 02.08.2019, 18:07 Melike Temir
Talha Görgülü’ye hapis yolu göründü
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TÜRK kamu bankalarından 43 milyon Euro alıp özel hesaplarına aktaran KAYI Grubu Başkanı Talha Görgülü, Ukrayna’da yakalandı. Türk bankaları batan paraları takip etmezken, Alman Savcılığı, kara para, hileli iflas ve emniyeti suistimal“den dava açtığı Görgülü’yü Ukrayna’dan alıp tutukladı. Görgülü bu hafta hakim karşısına çıkarıyor.  Türk kamu bankalarından 43 milyon Euro kredi alıp bunu özel hesabına geçiren, ardından Almanya'daki GTI- Travel ve Sky Airlines şirketlerini iflas ettiren KAYI Grubu Başkanı Talha Görgülü, Alman yargısından kaçamadı. SÖZCÜ, Almanya’daki şirketlerin iflaslarını ve Türkiye’deki para trafiğini 6 yıl önce ayrıntılı şekilde duyurmuştu. Alman Savcılığı’nın o tarihten beri takibini sürdürdüğü ortaya çıktı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Talha Görgülü'nün Ukrayna'da, yaklaşık 8 ay önce yakalandığı, tutuklandığı ve Almanya'nın talebi doğrultusunda bu ülkeye getirildiği, bu hafta içinde de Düsseldorf'ta hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi. Almanya, ülkesinde işlenen suçun peşine düşerken, Türkiye'deki kamu bankaları 43 milyon Euro'nun bu kişilerce özel hesaplara aktarılmasına ses çıkarmamıştı.

İŞTE SAVCILIĞIN SUÇLAMALARI

Düsseldorf Savcılığı'nın “hileli iflas” suçlamasıyla başlattığı soruşturma çerçevesinde, 2013 yılından bu yana takibini sürdürdüğü ve Görgülü'nün de bu suçlamayla yargılanacağı belirtiliyor. Savcılık, 2013 yılında SÖZCÜ'nün ortaya çıkardığı olaylar zincirine paralel olarak Talha Görgülü hakkında, hileli iflasın dışında “Kara para aklama ve emniyeti suistimal” suçlarından soruşturma açmıştı.

#KAYI Grubu Başkanı #özel hesap #Türk kamu bankaları #hapis yolu #Talha Görgülü
Yorumlar (2)
DR ZAFER 10 saat önce
BU AT HIRSIZI İFLAS ETTİĞİ HALDE UÇAK BİLETİ SATMIŞTI. İNŞALLAH CEZASINI ÇEKER
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Dadas 8 saat önce
Arkadaş bir şeyi yanlış anlamış ; yaptığı burda yanına kar kalır elin adamı ölene kadar peşini bırakmaz.
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